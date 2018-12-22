Экипаж МКС отметит католическое Рождество копченой индейкой, пудингом и клубникой

О праздничном меню РИА Новостям рассказали в американском аэрокосмическом агентстве. Праздник отметят 25 декабря. Несмотря на застолье, обитатели МКС не будут освобождены от обязательных физических упражнений. В этот день отдыхать будут американский и канадский астронавты, а у россиянина Олега Кононенко запланирован «минимальный объем работы».

Новый год на станции объявлен рабочим днем.