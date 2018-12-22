Экипаж МКС отметит католическое Рождество копченой индейкой, пудингом и клубникой
О праздничном меню РИА Новостям рассказали в американском аэрокосмическом агентстве. Праздник отметят 25 декабря. Несмотря на застолье, обитатели МКС не будут освобождены от обязательных физических упражнений. В этот день отдыхать будут американский и канадский астронавты, а у россиянина Олега Кононенко запланирован «минимальный объем работы».
Новый год на станции объявлен рабочим днем.
Комментарии4
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sasass 22 декабря 2018 | 11:45
... и рабочий день там длиться почти 30 минут и не надо обманывать свой народ с фиктивной работой и сверлить в неурочное время свой звездолет...
zztop1960 22 декабря 2018 | 11:46
Вообще то не католическое , но и протестантское и православное ( у части православных)
tetriz 22 декабря 2018 | 12:00
Мракобесие в Космосе!!! ^^
timbuktu 22 декабря 2018 | 12:00
что думают по этому поводу в российском зомбоящике супруги скабеевы,десантник со стриженовой ,норкин с беловой(а она ещё существует?) и прочие ефрейторы пропагандистского фронта? своими ушами слышал,как кто-то из них предрекал украине большие неприятности.если её новая церковь решит,что христос родился всё-таки в декабре.а не в январе )))