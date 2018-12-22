Совокупное состояние богатейших людей планеты в этом году сократилось на полтриллиона долларов

Такие данные приводит Bloomberg. В частности, агентство подсчитало, что более 20 миллиардов долларов потерял основатель Фейсбук. Это связано с тем, что компания Марка Цукерберга постоянно переживала кризисы.

Также уменьшилось и состояние основателя Amazon. Джефф Безос не досчитался более пятидесяти миллиардов.

На их фоне, отмечает агентство, российские богачи «жили лучше»: совокупный капитал 25-ти самых состоятельных россиян, по данным Bloomberg, сократился незначительно, а у некоторых даже показал рост.