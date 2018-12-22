Совокупное состояние богатейших людей планеты в этом году сократилось на полтриллиона долларов
Такие данные приводит Bloomberg. В частности, агентство подсчитало, что более 20 миллиардов долларов потерял основатель Фейсбук. Это связано с тем, что компания Марка Цукерберга постоянно переживала кризисы.
Также уменьшилось и состояние основателя Amazon. Джефф Безос не досчитался более пятидесяти миллиардов.
На их фоне, отмечает агентство, российские богачи «жили лучше»: совокупный капитал 25-ти самых состоятельных россиян, по данным Bloomberg, сократился незначительно, а у некоторых даже показал рост.
Комментарии1
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danko1 22 декабря 2018 | 11:36
А совокупное состояние путинской ОПГ только растет.
Даже по официальным данным.