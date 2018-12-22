23 человека стали жертвами ДТП в Непале

Там в ущелье упал автобус, перевозивший подростков. Как передает телеканал NDTV, по предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Машина упала с высоты 700 метров. Автобус перевозил учащихся местного колледжа. Они возвращались с учебной практики. Среди погибших – водитель автобуса и два преподавателя, сопровождавшие детей. Еще 14 человек ранены.