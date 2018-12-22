Последний европейский эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 может отказаться от российских лайнеров

Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на главу российского авиапроизводителя. Александр Рубцов отметил, что ирландский перевозчик CityJet, в распоряжении которого находилось семь воздушных судов, «полностью изменил бизнес-модель», из-за чего уже в следующем году контракт с АО «Гражданские самолеты Сухого» может быть расторгнут.

У российской компании есть и другой европейский заказчик – словенская Adria Airways, однако с ней пока подписано лишь соглашение о намерениях закупить самолеты.