Последний европейский эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 может отказаться от российских лайнеров
Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на главу российского авиапроизводителя. Александр Рубцов отметил, что ирландский перевозчик CityJet, в распоряжении которого находилось семь воздушных судов, «полностью изменил бизнес-модель», из-за чего уже в следующем году контракт с АО «Гражданские самолеты Сухого» может быть расторгнут.
У российской компании есть и другой европейский заказчик – словенская Adria Airways, однако с ней пока подписано лишь соглашение о намерениях закупить самолеты.
Комментарии7
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tv_victim 22 декабря 2018 | 11:35
Растет престиж страны на международной арене....
kottigr1 22 декабря 2018 | 11:35
Крыльями плохо машут ?
viktorova 22 декабря 2018 | 11:37
Ещё один результат технологического «прорыва» путиномики.
lager23 22 декабря 2018 | 11:44
Гора родила мышь, именно так можно прокомментировать практически все амбициозные проекты плешегнома, на которые были истрачены миллиарды. В данном случае, если откинуть враньё в сторону вердикт прост — самолёт должен летать, а не ремонтироваться с задержками запасных частей.
moncegorskyi 22 декабря 2018 | 11:45
Да прицепи этому джету гипер- супер-пупер двигатель что на шойгувских "чудо" ракетах стоя(давеча хвасталось наше ФСЕ( и отбоя от покупателей не было бы... А так... слабоват в махах, однако... и до одного не дотягивает. А надо бы 10 махов и товар был бы нарасхват...
grazschdanin 22 декабря 2018 | 11:45
Гм...
А что нам там либералы обещали про общий рынок? Словьями пели, как сейчас помню. Врали выходит.
polikarpich 22 декабря 2018 | 11:59
grazschdanin: А это что? Плановая экономика, что ли?
Кто хочет - покупает, кто не хочет - не покупает. CityJet, например, «полностью изменил бизнес-модель», то есть просто послал АО «Гражданские самолеты Сухого». В чём проблемы?