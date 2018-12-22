Дональд Трамп выразил надежду на то, что приостановка работы американского правительства вскоре завершится
Так называемый шатдаун начался после того, как законодатели не смогли договориться о бюджете на 2019 год. Без финансирования теперь остается примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минтрог и министерство внутренней безопасности. Верхняя палата разошлась, не проголосовав, после того как демократы в Сенате предупредили, что заблокируют инициативу, предусматривающую выделение почти 6 миллиардов долларов на постройку стены на мексиканской границе.
Комментарии1
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art_ 22 декабря 2018 | 11:48
трамп думал. что санкции, тарифы и запреты может только он устанавливать. оказалось, что это не так