Дональд Трамп выразил надежду на то, что приостановка работы американского правительства вскоре завершится

Так называемый шатдаун начался после того, как законодатели не смогли договориться о бюджете на 2019 год. Без финансирования теперь остается примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минтрог и министерство внутренней безопасности. Верхняя палата разошлась, не проголосовав, после того как демократы в Сенате предупредили, что заблокируют инициативу, предусматривающую выделение почти 6 миллиардов долларов на постройку стены на мексиканской границе.