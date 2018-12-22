Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в США
Такие данные привел директор Американской национальной разведки. Его заявление не попало в американскую прессу, но оказалось в распоряжении газеты The Hill. Дэниел Коутс отметил, что доказательств прямого вмешательства нет. Однако, речь идет об информационной кампании. По его словам, зарубежным странам не удалось повлиять на исход голосования. После обнародования данных разведки власти США в течение полутора месяцев должны решить вопрос о введении санкций в отношении иностранных государств.
Комментарии8
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danko1 22 декабря 2018 | 11:38
Когда же санкции лично против Путина введут, главного виновника происходящего?
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 11:43
danko1: Когда Путин разрешит, тогда и введут ! )))))
shicotus_live 22 декабря 2018 | 11:54
Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в США...
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Угу! Но, доблестный американские чекисты закрыли демократию своей молодой грудью))) Интересно, на каких дебилов это рассчитано? Хотя, знаю на каких. Их тут как грязи)))
sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 11:48
danko1: Пока тебе вводят по самые клубни, от чего у тебя пердак трещит как трещотка.
edyatel 22 декабря 2018 | 11:55
danko1: Что это за выборы на которые может повлиять любой кто хочет.
Видимо все выборщики - идиоты.
grazschdanin 22 декабря 2018 | 11:48
Хрень какая то...
Даже представить не могу США в роли несправедливо обиженных....
Так они что, в бессилии собственной выборной демократии расписываются? Нафига тогда ее везде на штыках разносят?
ukrotomos 22 декабря 2018 | 11:55
grazschdanin: Демократии то в СШП отродясь не бывало
tetriz 22 декабря 2018 | 11:57
Америкосам насрать на политику!
Они всегда использовали и используют её в чисто экономических целях!
Доллар - вот единственная вещь, на которую им не насрать!