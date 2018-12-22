Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в США...

Такие данные привел директор Американской национальной разведки. Его заявление не попало в американскую прессу, но оказалось в распоряжении газеты The Hill. Дэниел Коутс отметил, что доказательств прямого вмешательства нет. Однако, речь идет об информационной кампании. По его словам, зарубежным странам не удалось повлиять на исход голосования. После обнародования данных разведки власти США в течение полутора месяцев должны решить вопрос о введении санкций в отношении иностранных государств.