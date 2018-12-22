МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшее время
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. В связи с этим водителям советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных манёвров.
Комментарии1
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:25
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