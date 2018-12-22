Американское правительство частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования

Это произошло из-за того, что обе палаты Конгресса не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год.

Республиканцы и демократы провалили переговоры о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. На нее президент Дональд Трамп планировал выделить 5 млрд долларов. Эта инициатива являлась чуть ли не единственным камнем преткновения по вопросу принятия бюджета. И это при том, что финансовый год в США начался еще 1 октября. Без финансирования теперь остались, в частности, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности – а всего примерно четверть американского правительства. Для остальных госучреждений Конгресс успел одобрить выделение средств до конца сентября. Впрочем, обсуждение законопроекта о финансировании строительства стены на границе с Мексикой продолжится и сегодня. Как ожидается, оно продлится до тех пор, пока документ все же не будет одобрен.

По оценке агентства Associated Press, приостановка работы федеральных ведомств в США затронет около 800 тысяч человек.