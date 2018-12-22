Американское правительство частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования
Это произошло из-за того, что обе палаты Конгресса не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год.
Республиканцы и демократы провалили переговоры о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. На нее президент Дональд Трамп планировал выделить 5 млрд долларов. Эта инициатива являлась чуть ли не единственным камнем преткновения по вопросу принятия бюджета. И это при том, что финансовый год в США начался еще 1 октября. Без финансирования теперь остались, в частности, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности – а всего примерно четверть американского правительства. Для остальных госучреждений Конгресс успел одобрить выделение средств до конца сентября. Впрочем, обсуждение законопроекта о финансировании строительства стены на границе с Мексикой продолжится и сегодня. Как ожидается, оно продлится до тех пор, пока документ все же не будет одобрен.
По оценке агентства Associated Press, приостановка работы федеральных ведомств в США затронет около 800 тысяч человек.
Комментарии3
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novyrusich 22 декабря 2018 | 11:13
Провал за провалом у Трампа. Просто жалко его.
Ведь в целом как-бы и неплохой мужик.
Правда трепло немного. Его бы к твиттеру не подпускать . И все бы наладилось у него.
А то селекционировать не может.
Есть такая пословица:
Умный думает что говорит, а дурак говорит сто думает.
Трамп часто говорит что думает.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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jurmak 22 декабря 2018 | 11:33
novyrusich: зато у путина всё в шоколаде, что ни скажет 145%ый одобрямс. как же он ведь за 20ти летний срок во власти не допустил ни одной ошибки