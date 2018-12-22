Верховный суд США не разрешил Дональду Трампу отказывать мигрантам в убежище

Действие указа американского президента не было возобновлено. Глава белого дома подписал документ в начале ноября из-за того, что к мексиканской границе страны приближался караван мигрантов из Центральной Америки. Позже суд в Сан-Франциско временно заблокировал инициативу президента.

На границу были направлены несколько тысяч военнослужащих США. Чтобы остановить толпу мигрантов они применяли слезоточивый газ.