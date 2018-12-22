Верховный суд США не разрешил Дональду Трампу отказывать мигрантам в убежище
Действие указа американского президента не было возобновлено. Глава белого дома подписал документ в начале ноября из-за того, что к мексиканской границе страны приближался караван мигрантов из Центральной Америки. Позже суд в Сан-Франциско временно заблокировал инициативу президента.
На границу были направлены несколько тысяч военнослужащих США. Чтобы остановить толпу мигрантов они применяли слезоточивый газ.
Комментарии6
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kottigr1 22 декабря 2018 | 11:05
Так ведь и весь срок Трампа пролетит, а ничего хорошего для РФ не успеет сделать.. Зачем тогда Путин его туда поставил ?
zemljanka 22 декабря 2018 | 11:07
kottigr1: Другого не хватило времени завербовать...
danko1 22 декабря 2018 | 11:16
zemljanka: даже представить нельзя, чтобы у нас хотя бы одна из ветвей власти не тупо принимала всё, что не скажет Путин, а выступила против его указаний.
Для этого Путин и ликвидировал независимость всех ветвей власти, чтобы узурпировать власть полностью.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:26
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kramm 22 декабря 2018 | 11:45
zemljanka:
Он не ЗаВербованый а ЗаФлоридованый,
Там в своем поместье он в гольф играет.
А г-н Путин дзюдоист, он по профилю к японцам ближе тк в гольф играть не умеет и Верба там не растет.
tv_victim 22 декабря 2018 | 11:07
У них там что, суд независимый? Ну тупы-ы-ы-ы-е!