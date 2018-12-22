В Россию вернулись последние туристы, которые задержались в Китае из-за проблем туроператора

Самолет привез их с острова Хайнань в Хабаровск.

Из Китая туристов вывозил самолет авиакомпании «Аврора», во время рейса перед прилетом в Хабаровск была дополнительная посадка во Владивостоке. Таким образом, последняя группа туристов оператора «Жемчужная река» оказалась на родине.

Причиной возникновения проблем стали долги туроператора перед авиакомпанией «ИрАэро». О приостановке полетов по нескольким направлениям было объявлено 7 декабря. С Хайнаня не смогли вовремя вылететь более 1,5 тысяч российских туристов. Позднее «ИрАэро» пошла навстречу оставшимся в Китае россиянам и согласилась вывезти их за свой счет. Ростуризм исключил два юридических лица, которые принадлежат компании «Жемчужная река», из реестра туроператоров. Ее руководство обвиняют в продаже билетов в Китай на несуществующие рейсы.

Ряд пострадавших туристов намерены добиваться компенсаций.