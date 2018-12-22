В Россию вернулись последние туристы, которые задержались в Китае из-за проблем туроператора
Самолет привез их с острова Хайнань в Хабаровск.
Из Китая туристов вывозил самолет авиакомпании «Аврора», во время рейса перед прилетом в Хабаровск была дополнительная посадка во Владивостоке. Таким образом, последняя группа туристов оператора «Жемчужная река» оказалась на родине.
Причиной возникновения проблем стали долги туроператора перед авиакомпанией «ИрАэро». О приостановке полетов по нескольким направлениям было объявлено 7 декабря. С Хайнаня не смогли вовремя вылететь более 1,5 тысяч российских туристов. Позднее «ИрАэро» пошла навстречу оставшимся в Китае россиянам и согласилась вывезти их за свой счет. Ростуризм исключил два юридических лица, которые принадлежат компании «Жемчужная река», из реестра туроператоров. Ее руководство обвиняют в продаже билетов в Китай на несуществующие рейсы.
Ряд пострадавших туристов намерены добиваться компенсаций.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 11:04
Повезло туристам - вернулись на Родину вовремя, чтобы насладиться последними деньками перед повышением НДС, цен и тарифов!
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:26
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