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Эксклюзив Эха 11:00, 22 декабря 2018

На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курильских островов

На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курильских островов. На митинг, по подсчетам организаторов, вышло около полутора тысяч человек. Повестку акции расширили, сказал «Эху» первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

По словам Ашихмина, акция прошла организованно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались.

Комментарии

24

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kottigr1 22 декабря 2018 | 11:03

Жалкое сборище русофобов ненавидящих Путина и Родину.. Так ведь, путинские прокладки ?

danko1 22 декабря 2018 | 11:07

kottigr1: Видно, что там их намного меньше тысячи, если картинку не показали.
А если бы референдум провели о принадлежности к Японии в виде автономии, то результат однозначный был.
Но кто же им позволит референдумы, запрещенные в России, проводить?

viteck 22 декабря 2018 | 11:11

Лучше б они против пенсионной реформы так дружно митинговали...

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:26


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








udavvi_naebabchenku 22 декабря 2018 | 11:21

Ни одного носатого правозащитника из Москвы на этом митинге не обнаружено.

ura_123 22 декабря 2018 | 11:06

Курилынаш! Вот только зачем?

piterjanis 22 декабря 2018 | 11:08

ura_123: так зачем вам Донбасс и Крым? Вам с остальной частью не справиться.

ura_123 22 декабря 2018 | 11:13

piterjanis: Так мне они даром не надо.

piterjanis 22 декабря 2018 | 11:18

ura_123: так уберите войска от границы ЛДНР

jacknichols 22 декабря 2018 | 11:24

piterjanis: а у тебя, портянки - не стороны конфликта, отчего такой зуд из-за ордло?

kottigr1 22 декабря 2018 | 11:25

piterjanis: Напиши письмо Путину с этой просьбой.. Ты чего хохол к россиянам пристаешь со своими призывами ?

mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 11:07


Почему они не взяли в виде лозунга слова из песни:

"Не достанется гряда, самураям никогда.
Грудью встанем за столицу янтаря!"

alex949 22 декабря 2018 | 11:08

Причем здесь жители Сахалина ? На Курилах все местные желают перейти в Японию !

piterjanis 22 декабря 2018 | 11:10

alex949: всех опросили?

seva1223 22 декабря 2018 | 11:12

alex949: Вот именно потому, что подлая Япония на Сахалин не претендует, а они что не люди им тоже хочется свалить, ждем реакции жителей Камчатки))))

andy66 22 декабря 2018 | 11:13

вор по своей воле никогда не отдаст ворованного, его всегда нужно заставлять ;;;

zztop1960 22 декабря 2018 | 11:14

Российские красоты. Магадан
https://www.google.ru/maps/@59.5544038,150.856408,3a,75y,282.26h,82.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sj8qI2geQZdZ5UgptXCdB0g!2e0!7i13312!8i6656

jacknichols 22 декабря 2018 | 11:20

А предложи Япония этим демонстрантам зарплату в два раза выше,
они бы уже требовали референдума за Японо-сахалинскую народную республику.

vladimirgornitsky 22 декабря 2018 | 11:25

Видимо, завидуют, что Курилы вроде как собираются отдать, а Сахалин останется в России. На Курилах-то не протестуют...

robert271 22 декабря 2018 | 11:26

Если даже все раздать , хуже чем есть ,точно не будет !

zztop1960 22 декабря 2018 | 11:28

Сахалин
https://www.google.ru/maps/@46.6084494,143.144792,3a,75y,243.96h,68.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQpXeYD9M3kl2ToSP-32Ghg!2e0!7i13312!8i6656
Хоккайдо
https://www.google.ru/maps/@45.4149139,141.6752844,3a,75y,120.43h,88.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR-j-CAzzVQCccfw7Ii88tQ!2e0!7i13312!8i6656

hz6691 22 декабря 2018 | 11:31

Настаивали на передаче Курил вместе с Сахалином?

lager23 22 декабря 2018 | 11:36

Глупые людишки не понимают, что и мост на Сахалин и НПЗ под Владивостоком — это мега проекты для богатой Японии, которую необходимо затащить ближе к континенту. Построенные за счёт резервного фонда РФ, они будут эксплуатироваться частными компаниями ротенбергсечиных. Разве можно быть против таких "многоходовочек" нацлидера, мечтающего о беззаботной пенсии?

grazschdanin 22 декабря 2018 | 11:57

А либеральные правозащитники, давно мечтающие отдать острова, что то приуныли.

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