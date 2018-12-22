На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курильских островов. На митинг, по подсчетам организаторов, вышло около полутора тысяч человек. Повестку акции расширили, сказал «Эху» первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

По словам Ашихмина, акция прошла организованно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались.