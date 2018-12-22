Прошел митинг Сахалинского КПРФ против передачи части Курильских островов, в котором приняло участие 1500 человек

Сахалинское отделение политической партии КПРФ сегодня провело митинг против передачи части Курильских островов Японии, в котором приняло участие 1500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь комитета Сахалинского областного отделения КПРФ Павел Ашихмин.

«Сегодня состоялся митинг под лозунгом «Курилы — наши!», число участников которого составило по нашим оценкам порядка 1500 человек, для Южно-Сахалинска эта цифра очень весомая. Основным организатором была партия КПРФ, также были приглашены к участию и организации митинга все политические силы, которым не безразлична проблема передача Курильских островов», — сказал он.

По словам П.Ашихмина, на площади Победы собрались многие представители парламентских партий, помимо КПРФ, «Партия дела», Сахалинское отделение Русского географического общества, и Народно-патриотические силы России, а также другие общественные организации.

На митинге, отметил П.Ашихмин, были подняты два вопроса – границы Российской Федерации и ее территориальная целостность должны быть нерушимы, и второй вопрос – возможное объединение Сахалинской области и Приморского края.

«Участники митинга резко выступили против идеи объединения Приморского края и Сахалинской области. По предложению участников данное требование было включено в резолюцию митинга», — рассказал он.

Количество участников митинга, по мнению П.Ашихмина, показало, что «общество настроено против данных инициатив».