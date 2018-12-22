Прошел митинг Сахалинского КПРФ против передачи части Курильских островов, в котором приняло участие 1500 человек
Сахалинское отделение политической партии КПРФ сегодня провело митинг против передачи части Курильских островов Японии, в котором приняло участие 1500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь комитета Сахалинского областного отделения КПРФ Павел Ашихмин.
«Сегодня состоялся митинг под лозунгом «Курилы — наши!», число участников которого составило по нашим оценкам порядка 1500 человек, для Южно-Сахалинска эта цифра очень весомая. Основным организатором была партия КПРФ, также были приглашены к участию и организации митинга все политические силы, которым не безразлична проблема передача Курильских островов», — сказал он.
По словам П.Ашихмина, на площади Победы собрались многие представители парламентских партий, помимо КПРФ, «Партия дела», Сахалинское отделение Русского географического общества, и Народно-патриотические силы России, а также другие общественные организации.
На митинге, отметил П.Ашихмин, были подняты два вопроса – границы Российской Федерации и ее территориальная целостность должны быть нерушимы, и второй вопрос – возможное объединение Сахалинской области и Приморского края.
«Участники митинга резко выступили против идеи объединения Приморского края и Сахалинской области. По предложению участников данное требование было включено в резолюцию митинга», — рассказал он.
Количество участников митинга, по мнению П.Ашихмина, показало, что «общество настроено против данных инициатив».
Комментарии5
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bugbugbug 22 декабря 2018 | 10:57
КПРФ ранее успешно слила митинги по пенс. реформе. Значит дело идет к передаче островов. Портянкам уже пишут методички, почему это хорошо и правильно.
viteck 22 декабря 2018 | 11:00
Лучше б они против пенсионной реформы так дружно митинговали...
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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timbuktu 22 декабря 2018 | 10:58
странные они : и конституция,и законы про сепаратизм-экстремизм тоже против японии,но всё будет так,как захотят в бочаровом ручье
кстати.в данном случае,я вовсе не против,чтобы на берегу сочи захотели вернуть отобранное японии
putin_itogy 22 декабря 2018 | 11:00
Расслабьтесь,
шовинисты,
Всё будет хорошо..
Острова-то, НЕ ВАШИ...