Около сорока рейсов отменено или задержано в столичных аэропортах

Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание». Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Домодедово», в связи с непогодой рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой, а каждый самолет проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны задержки. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается снег, метель, гололедица и заносы на дорогах.