Около сорока рейсов отменено или задержано в столичных аэропортах
Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание». Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Домодедово», в связи с непогодой рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой, а каждый самолет проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны задержки. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается снег, метель, гололедица и заносы на дорогах.
Комментарии2
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:27
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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.