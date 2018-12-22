Столичные спасатели вытащили человека из автомобиля, упавшего в Яузу
Столичные спасатели вытащили человека из автомобиля, упавшего в Яузу. Отмечается, что водитель находился в салоне один. ЧП произошло ближе к полуночи. Машина пробила ограждение на Русаковской набережной и вылетела в реку, после чего человек оказался заблокирован в автомобиле. Его передали медикам. О состоянии потерпевшего ничего неизвестно.
Комментарии1
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ansata 22 декабря 2018 | 10:43
Ну да, самая любимая речка столичных водителей.