Столичные спасатели вытащили человека из автомобиля, упавшего в Яузу. Отмечается, что водитель находился в салоне один. ЧП произошло ближе к полуночи. Машина пробила ограждение на Русаковской набережной и вылетела в реку, после чего человек оказался заблокирован в автомобиле. Его передали медикам. О состоянии потерпевшего ничего неизвестно.