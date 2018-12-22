Британский спецназ в устье Темзы освободил судно, захваченное мигрантами

По данным редакции газеты The Sun, захватчики были вооружены лишь железными прутьями и ножами, и быстро сдались. В результате никто не пострадал. Как сообщалось ранее на борт итальянского грузового судна, следующего из Нигерии, тайно проникли четыре человека.

Позже они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу, потребовав, чтобы корабль причалил к берегу. Представитель компании-перевозчика предположил, что мигранты хотели выпрыгнуть за борт и добраться до британского берега. Сейчас все четверо задержаны.