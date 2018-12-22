Британский спецназ в устье Темзы освободил судно, захваченное мигрантами
По данным редакции газеты The Sun, захватчики были вооружены лишь железными прутьями и ножами, и быстро сдались. В результате никто не пострадал. Как сообщалось ранее на борт итальянского грузового судна, следующего из Нигерии, тайно проникли четыре человека.
Позже они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу, потребовав, чтобы корабль причалил к берегу. Представитель компании-перевозчика предположил, что мигранты хотели выпрыгнуть за борт и добраться до британского берега. Сейчас все четверо задержаны.
Комментарии5
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hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 10:35
Хохлы все таки решили прорваться в Азовское море.....но что то пошло не так !))))
pit_heap 22 декабря 2018 | 10:37
Впечатляет.Британский спецназ отбил контейнеровоз у пиратов.В устье Темзы.не в Сомали, а в устье Темзы.
jetsam 22 декабря 2018 | 10:56
pit_heap: неа. впечатляет другое:
как и эти нигерийцы - олигархи лезут в англию. их и прутьями и санкциями и налогами (Ё50%)
- а они все лезут и лезут...
detul 22 декабря 2018 | 11:11
Мигранты часом не с Украины? Пытались последовать совету своего депутата и объявить войну Британии ....
sisyin_gandonich 22 декабря 2018 | 11:12
Виват англосуконскому спецназу! В следующий раз они будут освобождать англосуконских пидарасов из рук воффки кровавого!