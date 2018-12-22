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10:30, 22 декабря 2018

Магаданская область столкнулась с нехваткой средств на здравоохранение

Как передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Сергея Носова, в следующем году бюджетный дефицит составит почти два миллиарда рублей. Ранее местные власти объясняли нехватку финансирования особенностями территории Крайнего Севера: большими расстояниями между населенными пунктам, маленьким количеством местных жителей, дороговизной завоза лекарств.

В результате большая часть средств шла на зарплату врачам, а материалов для операций и препаратов не хватало.

Комментарии

19

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zemljanka 22 декабря 2018 | 10:35

В офшорах средства.

kottigr1 22 декабря 2018 | 10:39

zemljanka: Вся область буквально сидит на золоте, а денег нет даже на таблетки... Путин даже невозможное может сделать возможным.. Талант !

alo0000 22 декабря 2018 | 10:43

kottigr1: Большие расстояния? Отправить туда вертолёт ВВП и самолёт Шувалова... А в сезон навигации яхты Сечина и Усманова.

zemljanka 22 декабря 2018 | 10:55

alo0000: Другая задача.
Править вечно, сидя на трубе.
Оставить 40 миллионов. Вместо 140.

nitinol 22 декабря 2018 | 11:05

Деньги ушли на зарплаты врачам? Хороший юмор, в стиле Петросяна!

lager23 22 декабря 2018 | 11:22

alo0000: Димон каждый день вылетает на "работу" двумя итальянскими бортами Augusta по цене 14 млн $ каждый, такое количество необходимо для конспирации местонахождения сверхценного организма, Вова делает тоже, но на двух Ми-8..... им есть, чем делиться, они жрут и ртом и задницей!

zztop1960 22 декабря 2018 | 11:08

kottigr1: Зайдите в Гугл мапс и посмотрите на Магадан , особенно пригороды. Это просто дикий ужас , такой грязищи даже в африканских странах нет. Как люди могут жить в такой помойке ?

dorin1987 22 декабря 2018 | 11:30

zemljanka: Затоняшмяш. Затосириянаш. Затолугандоннаш. В общем, зато - великая ымперия РФ, вставшая с колен!!!

yralez 22 декабря 2018 | 10:35

А если золото не в Москву отправлять ?

bbob 22 декабря 2018 | 11:27

yralez: А куда?? Есть его?

efilika 22 декабря 2018 | 10:39

Странно, что только Магаданская об этом заявила.

zemljanka 22 декабря 2018 | 10:57

efilika: Остались потомки репрессированных.

zztop1960 22 декабря 2018 | 11:01

В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки; некоторые — чудовищные. Подавляющее большинство искажений служили усилению аргументации президента, помогали ему обосновать свои мысли, а в нескольких случаях Путин разошелся в оценках с собственными подчиненными. в публикации.

Так, Путин на пресс-конференции заявил, что, по данным Европарламента потери европейской экономики от санкций против России составили примерно 500 миллиардов евро. Однако на сайте Кремля в этой цитате президента цифру урезали до 50 млрд евро, правда, тоже непонятно на чем основанную.
В другом случае Путин на пресс-конференции заявил: "У нас больше газа, чем в мире в целом, только на Ямале запасы составляют 67 триллионов кубических метров". А в стенограмме на сайте Кремля написали 6,7 трлн кубометров.
Вместе с тем, по данным "Газпрома", разведанные и предварительно оцененные запасы газа на Ямале составляют 26,5 трлн куб. м. При этом, согласно данным BP Statistical Review of World Energy, доказанные мировые запасы природного газа составляют 193,5 трлн кубометров, из которых на долю России приходится 35 трлн куб. м или 18%. В числе ошибок и искажений примечательны высказывания Путина про Керченский пролив и "режима Азовскго моря". Путина заявил: "У нас есть договор от 2003-го, по-моему, года.... Он говорит о том, что прибрежная зона в пять километров, не как обычно в мире по Международному морскому праву в 12 морских миль, а именно пять километров от берега, - это территориальные воды государства, в данном случае России или Украины, а все остальное - общее море". и т.д.
https://openmedia.io/exclusive/skolko-raz-vladimir-putin-oshibsya-na-press-konferencii/

ymnik29 22 декабря 2018 | 11:03

Как же так ? Эта новость должна была быть с Украины !

lager23 22 декабря 2018 | 11:08

Хорошо, что Аляска успела отпочковаться от совка, иначе они были бы нищие, а весь край заср@н!

ura_123 22 декабря 2018 | 11:10

А чего это ихний губернатор не попросил у путина? Или ”прямая линия с президентом” ещё только будет?)))

gregor 22 декабря 2018 | 11:35

Магаданская область столкнулась с нехваткой средств на здравоохранение
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не правда ..... Путин сказал ,что всё ширится и ширится , цветёт и благоухает , здравоохранение улучшается , зарплаты увеличиваются цены снижаются .
Большинство довольно и одобрямс .
Так что не надо ля-ля там вам в Магадане и везде в стране .
Путин сказал ,что всё хорошо , значит хорошо .
Кто не доволен ,тот экстремист , не патриот ,шпиён ,агент и либерал .
Кто доволен ,тот ....... истинный .. титульный россиянин .

oneoretwo 22 декабря 2018 | 11:35

...зеркальный ответ мидОвских мидуков на санкции добрался до магадана....

kulikdim 22 декабря 2018 | 11:42

Что-то подозрительно пригожинские портянки до сих пор завонять не удосужились, или таки свежие методички "на обязательную тему русофобства" для них, болезных на всю голову, ещё не готовы?

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