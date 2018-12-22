Магаданская область столкнулась с нехваткой средств на здравоохранение

Как передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Сергея Носова, в следующем году бюджетный дефицит составит почти два миллиарда рублей. Ранее местные власти объясняли нехватку финансирования особенностями территории Крайнего Севера: большими расстояниями между населенными пунктам, маленьким количеством местных жителей, дороговизной завоза лекарств.

В результате большая часть средств шла на зарплату врачам, а материалов для операций и препаратов не хватало.