Всемирное антидопинговое агентство может приостановить полномочия РУСАДА
Как пишет BBC, причиной для этого стало то, что международной инспекции было отказано в полном доступе к Московской лаборатории. Российские власти отметили, что оборудование экспертов для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с местным законодательством. Этот вопрос не поднимался на ноябрьской встрече в Москве, после которой ВАДА отправила экспертов – говорится в сообщении организации. В середине января комитет рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА предъявленным требованиям.
Комментарии19
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kottigr1 22 декабря 2018 | 10:37
Служители "Ордена священного мочаносца" не хотят никого допускать в своё святилище...
slovoidelo199 22 декабря 2018 | 11:07
///Всемирное антидопинговое агентство может приостановить полномочия РУСАДА//
Не может, а должны. Обязаны.
novyrusich 22 декабря 2018 | 11:26
slovoidelo199: "И пулемет у них не той системы"
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Вот казалось бы какое дело России до оборудования жэкспертов?
Их оно устраивает, ВАДА устраивает, а Россию не устраивает.
Так полученными данными не ей пользоваться.
Или кавалеры ордена моченосцев поняли, что это оборудование может извлечь то, что они думали, что надежно спрятали?
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 11:27
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
andy66 22 декабря 2018 | 11:30
по той же самой причине, по которой полякам так и не отдали остатки принадлежащего Польше самолета. Чекисты не знают возможностей современной экспертизы, поэтому на всякий случай, препятствуют попаданию образцов в руки западных экспертов, даже зная что такое препятствование равносильно признанию вины...
seryj_wolk 22 декабря 2018 | 11:47
andy66: Препятствуют изо всех сил антидопинговому контролю, значит рыло в пушку! Необходимы действенные меры, чтобы заставить великоватно-священноватных жить по общим для всех законам.
efilika 22 декабря 2018 | 10:37
Если нет открытости, значит есть нарушения.
zemljanka 22 декабря 2018 | 10:39
" блюдечко с голубой каемочкой..."
dvdd 22 декабря 2018 | 10:41
Все отчетливее маячит Северная Корея. Всё ближе полная изоляция. Я бы уже утомился иметь дело с таким быдлом, для которого законы не писаны.
tv_victim 22 декабря 2018 | 10:41
Больше АДА!
gregor 22 декабря 2018 | 10:49
Странные ,однако . Если всё хорошо ,законно и правильно ..., почему не пускают в лабораторию ? Путин же сказал ,что нет там государства ? Почему государство не пускает инспекцию в лабораторию ? Ась ? Соврамши ?
vladimirgornitsky 22 декабря 2018 | 10:49
Что российский лидер не хочет, чтобы Россию все больше изолировали от международного спорта, сомнений нет. Спортивные успехи - важный элемент пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов - это еще с гитлеровской Олимпиады стало очевидно, и было подкреплено советским опытом.
Но и признать допинговые обвинения в полном объеме Россия не может, поскольку уровень нарушений ясно говорит о том, что не могло их быть без ведома Путина.
Так что приходится юлить и изворачиваться в надежде что рассосется, поговорят и перестанут. Но масштабы нарушений таковы, что не могут перестать - это несмотря на то, что руководители международного спорта вовсе не хотят раздувать скандал, который отпугивает спонсоров. Да и заносят им из России неплохо. Отправленный в отставку президент IBU, как утверждает следствие, 300.000 евро получил за услуги по сокрытию допинга у российских биатлонистов.
Но глупое и наглое поведение России в этом (в том числе) вопросе не дает возможности уладить ситуацию.
zemljanka 22 декабря 2018 | 10:51
Не купили.
Зажмотились?
Или не все продаются?
jetsam 22 декабря 2018 | 10:53
"должно быть сертифицировано в соответствии с местным законодательством. "
это нога... кого надо нога...(с)Берегись автомобиля
anemon 22 декабря 2018 | 10:54
И тут - своим путем! Все допускают, а мы - нет! Как это выглядит после мельдониевого скандала?
putin_itogy 22 декабря 2018 | 10:56
"триумф Воли",
путина..
oneoretwo 22 декабря 2018 | 11:20
...оборудование экспертов для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с местным законодательством.
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...есстно, так как в энтих ссаных банках находятся результаты фальсификаций под руководством нквд и подтверждение лжи мутка и плешивого...
... и если сертифицировать в соответствии с вашими "законами", к примеру, мерседес - то ездить он не будет.....
bbob 22 декабря 2018 | 11:30
//оборудование экспертов для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с местным законодательством//
Перфокарты нужны?
hz6691 22 декабря 2018 | 11:34
Все идет к том, что у нас будут "местные" олимпийские чемпионы.