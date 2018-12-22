///Всемирное антидопинговое агентство может приостановить полномочия РУСАДА//

Как пишет BBC, причиной для этого стало то, что международной инспекции было отказано в полном доступе к Московской лаборатории. Российские власти отметили, что оборудование экспертов для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с местным законодательством. Этот вопрос не поднимался на ноябрьской встрече в Москве, после которой ВАДА отправила экспертов – говорится в сообщении организации. В середине января комитет рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА предъявленным требованиям.