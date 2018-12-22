Эта неделя стала худшей для бирж США за последнее десятилетие
К такому выводу пришли Bloomberg, Уолл-стрит джорнал, СNN и Би-би-си. Издания отметили, что все три главных фондовых индекса закрыли неделю снижением. Отмечается, что беспокойство инвесторов перед праздниками усилили кадровые перестановки в Белом доме и растущая вероятность закрытия американского правительства.
Комментарии2
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zemljanka 22 декабря 2018 | 10:22
Выбрали.
roma_stolnyy 22 декабря 2018 | 10:24
Загнивают кули там, то ли дело у нас - рывок по всем фронтам.