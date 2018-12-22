Двух человек задержали по подозрению в запуске беспилотников в аэропорту Гатвика

Их обвиняют в нарушении работы авиаузла.

Аресты произвели поздно вечером в пятницу, имена подозреваемых пока не раскрывают. Их задержали в рамках расследования криминального использования дронов, что создало серьезные проблемы для аэропорта и пассажиров. В то же время полиция призывает сохранять бдительность и быть внимательными в районе аэропорта, поскольку расследование инцидента еще продолжается. Гатвик был вынужден прекратить принимать и отправлять самолеты в среду из-за появления двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Это привело к серьезным проблемам в расписании, множество пассажиров скопилось в зале ожидания по причине задержек рейсов. В преддверии Рождества число желающих улететь традиционно значительно вырастает и нештатная ситуация нарушила планы людей. Прибывающие самолеты направляли в другие аэропорты Великобритании, а также во Францию и Нидерланды.

Аэропорт Гатвик считается одним из самых загруженных в мире.