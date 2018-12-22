Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу
Это случится, если до конца декабря от церкви не поступит официальной заявки – сказал «Коммерсанту» временный глава города Александр Беглов. Ранее депутаты заксобрания попросили признать недействительным документ, принятый в конце позапрошлого года. Тогда власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакий на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Комментарии4
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aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 10:13
РПЦ да не хапнуть чего то, тогда это не РПЦ.
mppv 22 декабря 2018 | 10:13
Дак надо просто вернуть хозяину - главе православной церкви, и будет хорошо
tetriz 22 декабря 2018 | 10:18
Сразу все средние школы передайте РПЦ.
Зачем затягивать?
joker57 22 декабря 2018 | 10:24
Cоборы должны быть переданы РПЦ, а бесовским центрам место в аду