Единственная в Европе авиакомпания, которая использует самолеты «Сухой Суперджет», может от них отказаться
Ирландская компания CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити, самый маленький аэропорт британской столицы и будет передавать самолеты в лизинг другим перевозчикам. Это сообщил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. CityJet — первый и единственный на сегодня эксплуатант российских самолетов «Сухой Суперджет-100» в Европе. В октябре 2015 года с перевозчиком было подписано соглашение на поставку 15 самолетов «Сухого» с опционом еще на 16. Ранее бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая брала в субаренду самолеты SSJ-100 у CityJet, сообщила о своем решении от них отказаться. Эксперты отмечают, что хотя к надежности «Суперджетов» и возникали вопросы, главной проблемой этого самолета остается не самый удачный выбор сегмента рынка – комплектация в 100 мест больше регионального самолета, но меньше малых версий среднемагистральных лайнеров.
«Сухой Суперджет» — первый гражданский самолет, созданный в России.
Комментарии9
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tv_victim 22 декабря 2018 | 10:10
У этих европейцев очень завышенные требования! Они хотят, чтобы самолеты летали. Да еще были надежными, рентабельными и комфортными.... Совсем уже свихнулись эти русофобы в своих гейропах...
riccon 22 декабря 2018 | 10:26
tv_victim:
[У этих европейцев очень завышенные требования! ]
Бгг-ха-ха.
/* 18 сентября, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выступило с заявлением, что концерн Volkswagen преднамеренно и в десятки раз занижал данные о количестве вредных выбросов своих дизельных машин. */
/* В окружной суд Нью-Джерси в США подали иск, в котором компания Mercedes-Benz обвиняется в том, что ее автомобили многократно (до 65 раз) нарушают установленные в Соединенных Штатах и Европе уровни выбросов оксида азота. */
Учитесь, глупые импортофилы, как нужно защищать свой рынок. Завышенные требования у него. Вот жеж. А когда ты подашь иск на импортное дерьмо?
jurmak 22 декабря 2018 | 10:14
Есть ещё африка, Азия и Венесуэла (туда можно за бесплатно)
rosta 22 декабря 2018 | 10:14
У нас ещё этот есть, как его ? Кортеж , что ли ? Можа возьмёте ?
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 10:16
Столько бабла вбухано, Вова рекламировал, попы благославляли, кадилами размахивали , водой окропляли, а поди ж ты ни хрена никому не нужен.
svoi216 22 декабря 2018 | 10:18
С российскими самолетами как и с автомобилями одна морока.
mumaras 22 декабря 2018 | 10:18
Можно только стоячие места сделать.. Будет больше 100
secondvenmud 22 декабря 2018 | 10:19
«Сухой Суперджет» — первый гражданский самолет, созданный в России.
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Как любит говорить истинный патриот России - Рабинвич: "Первый блин всегда через жопу!"
edyatel 22 декабря 2018 | 10:25
Далась вам эта Европа... Неужели мало городов в нашей стране которым необходимы наши отечественные
самолёты.
Пора вышвыривать все Боинги и развивать свой авиапром.
До возвращения прежнего состояния авиационных сообщений надо будет не один Суперджет