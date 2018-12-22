Единственная в Европе авиакомпания, которая использует самолеты «Сухой Суперджет», может от них отказаться

Ирландская компания CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити, самый маленький аэропорт британской столицы и будет передавать самолеты в лизинг другим перевозчикам. Это сообщил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. CityJet — первый и единственный на сегодня эксплуатант российских самолетов «Сухой Суперджет-100» в Европе. В октябре 2015 года с перевозчиком было подписано соглашение на поставку 15 самолетов «Сухого» с опционом еще на 16. Ранее бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая брала в субаренду самолеты SSJ-100 у CityJet, сообщила о своем решении от них отказаться. Эксперты отмечают, что хотя к надежности «Суперджетов» и возникали вопросы, главной проблемой этого самолета остается не самый удачный выбор сегмента рынка – комплектация в 100 мест больше регионального самолета, но меньше малых версий среднемагистральных лайнеров.

«Сухой Суперджет» — первый гражданский самолет, созданный в России.