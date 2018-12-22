Американская нацразведка обвинила Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. По некоторым данным, это следует из отчета главы ведомства Дэна Коутса, который был представлен в Минюст США.

Москва, Пекин и Тегеран пытались организовать информационные кампании в Штатах для продвижения своих интересов, утверждается в отчете Коутса, который попал в распоряжение газеты The Hill. Издание отмечает, что доклад главы американской разведки изначально не должен был попасть в СМИ. В документе при этом подчеркивается, что попытки вмешательства никак не повлияли на итоги промежуточных выборов в Конгресс. Работа избирательной системы не была нарушена, а результаты голосования не были нарушены, говорится в докладе. Отчет Коутса, как пишет газета, находится на рассмотрении в Минюсте и в министерстве внутренней безопасности США. Документ был подготовлен по поручению американского президента Дональда Трампа. По нему в случае обнаружения попыток вмешательства в выборы могут быть введены автоматические санкции против России, Китая и Ирана. Но для этого с отчетом должны согласиться оба ведомства.

В США продолжается разбирательство о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Россия настаивает на своей непричастности к таким попыткам.