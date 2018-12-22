Американская нацразведка обвинила Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс
Американская нацразведка обвинила Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. По некоторым данным, это следует из отчета главы ведомства Дэна Коутса, который был представлен в Минюст США.
Москва, Пекин и Тегеран пытались организовать информационные кампании в Штатах для продвижения своих интересов, утверждается в отчете Коутса, который попал в распоряжение газеты The Hill. Издание отмечает, что доклад главы американской разведки изначально не должен был попасть в СМИ. В документе при этом подчеркивается, что попытки вмешательства никак не повлияли на итоги промежуточных выборов в Конгресс. Работа избирательной системы не была нарушена, а результаты голосования не были нарушены, говорится в докладе. Отчет Коутса, как пишет газета, находится на рассмотрении в Минюсте и в министерстве внутренней безопасности США. Документ был подготовлен по поручению американского президента Дональда Трампа. По нему в случае обнаружения попыток вмешательства в выборы могут быть введены автоматические санкции против России, Китая и Ирана. Но для этого с отчетом должны согласиться оба ведомства.
В США продолжается разбирательство о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Россия настаивает на своей непричастности к таким попыткам.
Комментарии7
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gordy 22 декабря 2018 | 10:07
"Американская нацразведка обвинила..."
Никого она не обвинила (обвиняют в преступлении), а просто указала пальцем?
pattrick1 22 декабря 2018 | 10:14
Москва, Пекин и Тегеран пытались организовать информационные кампании в Штатах для продвижения своих интересов, утверждается в отчете Коутса...
Не знаю как Пекин и Тегеран, может и правда у них есть свои интересы, но какие интересы в Конгрессе США есть у Москвы, если все антироссийские санкции принимаются единогласно, что республиканцами, что демократами?
udavvi_naebabchenku 22 декабря 2018 | 10:20
Создаётся впечатление, что все эти американские силовики-мудаки просто элементарно пилят деньги на всеразличные "расследования".
good_water 22 декабря 2018 | 10:11
У америкацев головы дюже горячи
от скопившейся там тёплой мочи!
kazlevich1949 22 декабря 2018 | 10:16
Ну таки и в басне Крылова во всех бедах "лебедя, рака и щука", застрявшая в Рязанской глуши, мать её, телега виновата... сегодня в обновлённом историческом материализме Карла Маркса уже не бытие, а фейки определяют сознание. Так что с наступающим Рождеством и Новым Годом, и главное будет уже и с кем по новому поговорить!
Многоне пейте...
zemljanka 22 декабря 2018 | 10:18
Агент в белом доме.
Америка спит беспокойно.
detul 22 декабря 2018 | 10:23
Всему миру уже давно известно, что президента США назначает Евгений Пригожин, а конгрессменов и сенаторов выбирают на тайных совещаниях лидеров России, Китая и Ирана .... Что понятно из политики проводимой конгрессом и сенатом США в отношении этих стран.