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09:30, 22 декабря 2018

Остатки газа полностью выгорели на поврежденном участке трубы в Якутии

Прорыв газопровода и воспламенение произошло минувшей ночью в одном из районов республики. Пострадавших нет.

По данным регионального МЧС первыми аварию обнаружил экипаж самолета «Аэрофлота», заходивший на посадку. Сообщение об этом они передали на землю. Следователи проводят проверку по факту происшествия. Ожидается, что специалисты закончат ремонт газопровода только к завтрашнему вечеру.

Комментарии

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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:55


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