Пожарные полностью потушили огонь на складе пиротехники в Петербурге

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы накануне вечером. Из-за интенсивного распространения огня пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Как рассказали агентству ТАСС в МЧС, для борьбы с огнем пожарным пришлось прокладывать многометровые рукава и использовать бронещит, чтобы обезопасить личный состав. Угрозы жилым домам не было.

В результате ЧП никто не пострадал.