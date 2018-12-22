Пожарные полностью потушили огонь на складе пиротехники в Петербурге
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы накануне вечером. Из-за интенсивного распространения огня пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Как рассказали агентству ТАСС в МЧС, для борьбы с огнем пожарным пришлось прокладывать многометровые рукава и использовать бронещит, чтобы обезопасить личный состав. Угрозы жилым домам не было.
В результате ЧП никто не пострадал.
Комментарии3
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:55
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Про непредсказуемую, невероятную, необычную, очень редко встречающуюся причину - короткое замыкание никто не упоминает.
jurmak 22 декабря 2018 | 10:23
С новым годом Питер