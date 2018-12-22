Последние клиенты туроператора «Жемчужная река» вернулись домой с китайского острова Хайнань
Более 120 человек были перевезены в Хабаровск авиакомпанией «Аврора».
Проблемы у туристов начались в середине декабря, когда перевозчик «ИрАэро» заявил о приостановке полетов из-за долгов туроператора. «Жемчужная река» была исключена из реестра Роструизма, так как не исполняла своих обязательств перед клиентами. К этому моменту на курорте оставалось около 2,5 тысяч россиян, при этом некоторые из них – без обратных билетов. В итоге часть туристов была вывезена силами «ИрАэро», часть – другими рейсами, профинансированными из средств «Турпомощи».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alexakimfaa 22 декабря 2018 | 10:09
Ситуация вообще-то складывалась очень плохой,но когда в её решение включился вновь избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал,то удалось найти перевозчиков, и вывезти всех российских туристов..Всех их - с возвращением на родную землю!...