Последние клиенты туроператора «Жемчужная река» вернулись домой с китайского острова Хайнань

Более 120 человек были перевезены в Хабаровск авиакомпанией «Аврора».

Проблемы у туристов начались в середине декабря, когда перевозчик «ИрАэро» заявил о приостановке полетов из-за долгов туроператора. «Жемчужная река» была исключена из реестра Роструизма, так как не исполняла своих обязательств перед клиентами. К этому моменту на курорте оставалось около 2,5 тысяч россиян, при этом некоторые из них – без обратных билетов. В итоге часть туристов была вывезена силами «ИрАэро», часть – другими рейсами, профинансированными из средств «Турпомощи».