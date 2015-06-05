США дополнительно выделят Украине 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе...

В заявлении Госдепартамента говорится, что средства пойдут на увеличение военно-морского потенциала страны. По словам представителя внешнеполитического ведомства Роберта Палладино Вашингтон предпринимает этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Киеву.

Соединенные Штаты призвали Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и задержанных членов экипажа. Москва считает действия украинских моряков провокацией и обвиняет их в нарушении государственной границы.