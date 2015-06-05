США дополнительно выделят Украине 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе
В заявлении Госдепартамента говорится, что средства пойдут на увеличение военно-морского потенциала страны. По словам представителя внешнеполитического ведомства Роберта Палладино Вашингтон предпринимает этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Киеву.
Соединенные Штаты призвали Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и задержанных членов экипажа. Москва считает действия украинских моряков провокацией и обвиняет их в нарушении государственной границы.
Комментарии27
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riccon 22 декабря 2018 | 09:40
[10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе]
Еще парочка провокаций против РФ и шоколадный дуче отобьет томос,
pattrick1 22 декабря 2018 | 09:49
США дополнительно выделят Украине 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе...
Двадцать четыре человека в подвалах Лубянки, шесть из них ранено, два катера и сраный буксир, арестованы. Горек шлюший хлеб.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sandro_007_ 22 декабря 2018 | 09:57
pattrick1:
Зря смеешься. "Сраный буксир" - является флагманом шестого флота ВМС Украины и оснащен покрышками для майдана в любой точке планеты (вместо ракет).
jurmak 22 декабря 2018 | 10:17
sandro_007_:это же самые страшные слова-"майдан и покрышки"
shicotus_live 22 декабря 2018 | 10:09
pattrick1: В заявлении Госдепартамента говорится, что средства пойдут на увеличение военно-морского потенциала страны....
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)))))))))))))))) Вот смешные.)) Эти деньги даже на счета упасть не успеют. Их сразу рассуют по карманам Петя и компания)))
Вот она система заработка нонешних каклов. Тявкнули, получили косточку.))
sim202_ 22 декабря 2018 | 10:20
shicotus_live:
Вотимана. То ли дело хотя бы наш Роскосмос, Росгвардия и тэ дэ!!!
Сразу мильярдами ташшат !!!
sim202_ 22 декабря 2018 | 10:18
pattrick1: ///Горек шлюший хлеб.///
Точно. Всякую хренотень со стороны власти
приходится оправдывать. Вы шлюший профсоюз
уже создали?
porvana_v_klochya 22 декабря 2018 | 10:03
10 миллионов долларов... Эхо, это типа гонорар Порошенко от Госдепа за провокацию в Керченском проливе что ли? Чего то маловато. Петя так старался, аж военное положение ввел. Походу, за уничтожение православия в/на Украине ему Госдеп побольше накинет. А чем Литва то обещала помочь нерабам? Свой авианосец в Азовское море пришлет? Под командованием отмороженной на всю голову Дали? Ах-ха-ха....
nelibermot27 22 декабря 2018 | 10:13
"Чего то маловато"
Фига се маловато. Посадить в парочку ржавых корыт несколько рабов, дать им по 100 гривен и отправив их со словами "зато там есть горячая вода и бесплатное харчевание" сидеть и потирать ручки в ожидании 10 лямов бакинских. Шоб я так жил как этот стартапер.
tv_victim 22 декабря 2018 | 09:50
деньги на ветер.
vilingrad 22 декабря 2018 | 09:54
tv_victim: pattrick1: riccon: Символом России должен быть лев. Башка в кудряшках, а жопа голая. Зато понтов...
И стоит этот российский Лёва на двух китах- опричнине и коррупции. Киты плавниками опираются на гигантскую имперскую черепаху. Только черепаха давно сдохла, остался пустой панцирь пустословия, демагогии и пропаганды.
tv_victim 22 декабря 2018 | 10:00
vilingrad: Вернись в палату, дефективный! Пара уколов и кошмары растают...
goodman 22 декабря 2018 | 10:10
vilingrad: И ещё стоит этот лева на tv_victim: pattrick1: riccon:
lynat 22 декабря 2018 | 09:51
А рашкинские пенсы в ответ выделят любимому вождю на кораблики 10 миллиардов! Во! Наша апять сверху!
jblack2 22 декабря 2018 | 09:52
Эти деньги могут пойти на обучение экипажей кораблей ВМС Украины правилам международной навигации...
ura_123 22 декабря 2018 | 10:02
jblack2: Чувачок,открою тебе страшную тайну,только никому не говори,даже Патрику,что чёрное,что азовское моря не принадлежат на все 146%. Вот как то так,дорогой ты наш знаток правил международной навигации.
jblack2 22 декабря 2018 | 10:13
ura_123: ...что Чёрное,что Азовское моря не принадлежат на все 146%...
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Уважаемый, я подобного не заявлял и даже не подразумевал.
Речь шла о том, что при соблюдении установленных международных правил навигации, украинские боевые моряки могут свободно идти куда им нужно.
maximvictorich 22 декабря 2018 | 09:55
Как шутили квнщики - такие деньги у нас даже до границы не доходят)))
neyexo 22 декабря 2018 | 09:56
Выделят - даром?
(в 40-м году Черчилль жаловался, что даже в той обстановке дядя Сэм не хочет помогать бесплатно, требует залог)
justlooking 22 декабря 2018 | 10:00
neyexo: Кому-то это может показаться странным, но в этом мире есть страны, которые соблюдают свои международные обязательства. США и Великобритания являются гарантами территориальной целостности Украины по Будапештскому Меморандуму. Для этих стран репутация дороже денег. Это Россия своей репутацией подтерлась давно.
tv_victim 22 декабря 2018 | 10:03
neyexo: Как говаривал мой командир в годы службы в армии:
- Выделяют мочу, товарищ лейтенант! Ну и другие медицинские жидкости тоже. А деньги в армии выплачивают!
goodman 22 декабря 2018 | 10:15
tv_victim: вот вы, кроме мочи и других медицинских жидкостей ничего не выделяете, да и моча выделяется не вся, часть её бьёт вам в голову!
alik999 22 декабря 2018 | 10:08
Раскрадут...
koleg197 22 декабря 2018 | 10:13
так надо было в Москве занести,может уже и отпустили бы
travmatolog 22 декабря 2018 | 10:18
Т.е., эти 10 млн., как обычно в Украине, будут украдены
svoi216 22 декабря 2018 | 10:22
А кто подаст на ремонт "Кузи"? Он ведь тоже пострадал от нападения крана