Z Архив новостей новости
5 27 6 2015
09:30, 22 декабря 2018

США дополнительно выделят Украине 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе

В заявлении Госдепартамента говорится, что средства пойдут на увеличение военно-морского потенциала страны. По словам представителя внешнеполитического ведомства Роберта Палладино Вашингтон предпринимает этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Киеву.

Соединенные Штаты призвали Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и задержанных членов экипажа. Москва считает действия украинских моряков провокацией и обвиняет их в нарушении государственной границы.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

riccon 22 декабря 2018 | 09:40

[10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе]

Еще парочка провокаций против РФ и шоколадный дуче отобьет томос,

pattrick1 22 декабря 2018 | 09:49

США дополнительно выделят Украине 10 миллионов долларов после конфликта в Керченском проливе...

Двадцать четыре человека в подвалах Лубянки, шесть из них ранено, два катера и сраный буксир, арестованы. Горек шлюший хлеб.

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:56


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








sandro_007_ 22 декабря 2018 | 09:57

pattrick1:
Зря смеешься. "Сраный буксир" - является флагманом шестого флота ВМС Украины и оснащен покрышками для майдана в любой точке планеты (вместо ракет).

jurmak 22 декабря 2018 | 10:17

sandro_007_:это же самые страшные слова-"майдан и покрышки"

shicotus_live 22 декабря 2018 | 10:09

pattrick1: В заявлении Госдепартамента говорится, что средства пойдут на увеличение военно-морского потенциала страны....
____________________________________________
)))))))))))))))) Вот смешные.)) Эти деньги даже на счета упасть не успеют. Их сразу рассуют по карманам Петя и компания)))
Вот она система заработка нонешних каклов. Тявкнули, получили косточку.))

sim202_ 22 декабря 2018 | 10:20

shicotus_live:
Вотимана. То ли дело хотя бы наш Роскосмос, Росгвардия и тэ дэ!!!
Сразу мильярдами ташшат !!!

sim202_ 22 декабря 2018 | 10:18

pattrick1: ///Горек шлюший хлеб.///
Точно. Всякую хренотень со стороны власти
приходится оправдывать. Вы шлюший профсоюз
уже создали?

porvana_v_klochya 22 декабря 2018 | 10:03

10 миллионов долларов... Эхо, это типа гонорар Порошенко от Госдепа за провокацию в Керченском проливе что ли? Чего то маловато. Петя так старался, аж военное положение ввел. Походу, за уничтожение православия в/на Украине ему Госдеп побольше накинет. А чем Литва то обещала помочь нерабам? Свой авианосец в Азовское море пришлет? Под командованием отмороженной на всю голову Дали? Ах-ха-ха....

nelibermot27 22 декабря 2018 | 10:13

"Чего то маловато"

Фига се маловато. Посадить в парочку ржавых корыт несколько рабов, дать им по 100 гривен и отправив их со словами "зато там есть горячая вода и бесплатное харчевание" сидеть и потирать ручки в ожидании 10 лямов бакинских. Шоб я так жил как этот стартапер.

tv_victim 22 декабря 2018 | 09:50

деньги на ветер.

vilingrad 22 декабря 2018 | 09:54

tv_victim: pattrick1: riccon: Символом России должен быть лев. Башка в кудряшках, а жопа голая. Зато понтов...
И стоит этот российский Лёва на двух китах- опричнине и коррупции. Киты плавниками опираются на гигантскую имперскую черепаху. Только черепаха давно сдохла, остался пустой панцирь пустословия, демагогии и пропаганды.

tv_victim 22 декабря 2018 | 10:00

vilingrad: Вернись в палату, дефективный! Пара уколов и кошмары растают...

goodman 22 декабря 2018 | 10:10

vilingrad: И ещё стоит этот лева на tv_victim: pattrick1: riccon:

lynat 22 декабря 2018 | 09:51

А рашкинские пенсы в ответ выделят любимому вождю на кораблики 10 миллиардов! Во! Наша апять сверху!

jblack2 22 декабря 2018 | 09:52

Эти деньги могут пойти на обучение экипажей кораблей ВМС Украины правилам международной навигации...

ura_123 22 декабря 2018 | 10:02

jblack2: Чувачок,открою тебе страшную тайну,только никому не говори,даже Патрику,что чёрное,что азовское моря не принадлежат на все 146%. Вот как то так,дорогой ты наш знаток правил международной навигации.

jblack2 22 декабря 2018 | 10:13

ura_123: ...что Чёрное,что Азовское моря не принадлежат на все 146%...
---------
Уважаемый, я подобного не заявлял и даже не подразумевал.
Речь шла о том, что при соблюдении установленных международных правил навигации, украинские боевые моряки могут свободно идти куда им нужно.

maximvictorich 22 декабря 2018 | 09:55

Как шутили квнщики - такие деньги у нас даже до границы не доходят)))

neyexo 22 декабря 2018 | 09:56

Выделят - даром?

(в 40-м году Черчилль жаловался, что даже в той обстановке дядя Сэм не хочет помогать бесплатно, требует залог)

justlooking 22 декабря 2018 | 10:00

neyexo: Кому-то это может показаться странным, но в этом мире есть страны, которые соблюдают свои международные обязательства. США и Великобритания являются гарантами территориальной целостности Украины по Будапештскому Меморандуму. Для этих стран репутация дороже денег. Это Россия своей репутацией подтерлась давно.

tv_victim 22 декабря 2018 | 10:03

neyexo: Как говаривал мой командир в годы службы в армии:
- Выделяют мочу, товарищ лейтенант! Ну и другие медицинские жидкости тоже. А деньги в армии выплачивают!

goodman 22 декабря 2018 | 10:15

tv_victim: вот вы, кроме мочи и других медицинских жидкостей ничего не выделяете, да и моча выделяется не вся, часть её бьёт вам в голову!

(комментарий скрыт)

alik999 22 декабря 2018 | 10:08

Раскрадут...

koleg197 22 декабря 2018 | 10:13

так надо было в Москве занести,может уже и отпустили бы

travmatolog 22 декабря 2018 | 10:18

Т.е., эти 10 млн., как обычно в Украине, будут украдены

svoi216 22 декабря 2018 | 10:22

А кто подаст на ремонт "Кузи"? Он ведь тоже пострадал от нападения крана

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 516 6 55440 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 289 6 13970 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 143 6 11645 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Будянский врач, Москва

Врачам в России не доплачивают Справедливая зарплата врача в России должна начинаться со 180-200 000 рублей в месяц. Как узнал? Сейчас расскажу…

5 163 6 29045 15.12
Kмосква, врачи, зарплаты, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 233 6 23855 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 193 6 20190 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 154 6 15997 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

+ В Киеве прошел Объединительный собор: Главой «новой церкви» на Украине избран митрополит Епифаний В Киеве прошел Объединительный собор: Главой «новой церкви» на Украине избран митрополит Епифаний По завершении собора избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Его представил президент Украины Петр Порошенко…

5 194 6 44667 15.12
8читать ;смотреть
Kукраина, религия, видео, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 65 6 7468 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 73 6 8537 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 203 6 24143 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 249 6 30898 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 153 6 20460 17.12
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 46 6 6266 00:04
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Полицейские из Солсбери рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей Мужчина сидел на скамейке неподвижный, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Нашей первой мыслью было: это наркотики, — пояснил констебль…

5 171 6 64533 15.12
Kвеликобритания, рф, расследования, события
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 55 6 7758 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события

Популярное за неделю

Новости

Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной Материал появился в The Daily Express

5 30 6 13367
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 160 6 203961 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 154 6 20504 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 385 6 355359 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 76 6 123242 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7496936
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3820936

Сегодня в эфире