Американская разведка обвинила Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в конгресс

Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на главу ведомства Дэна Коутса. При этом директор нацразведки отметил, что действия иностранных государств не повлияли на итоги выборов и результаты подсчета голосов.

В сентябре Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении государств, вмешивающихся в выборы. Власти США в течение 45 дней после доклада разведки должны определиться с необходимостью ограничительных мер.