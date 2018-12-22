Американская разведка обвинила Россию, Китай и Иран в попытках вмешаться в промежуточные выборы в конгресс
Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на главу ведомства Дэна Коутса. При этом директор нацразведки отметил, что действия иностранных государств не повлияли на итоги выборов и результаты подсчета голосов.
В сентябре Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении государств, вмешивающихся в выборы. Власти США в течение 45 дней после доклада разведки должны определиться с необходимостью ограничительных мер.
Комментарии4
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alo0000 22 декабря 2018 | 09:40
Да пошли они! У нас в Приморье вон какой «цирк с конями» устроили на выборах.
pattrick1 22 декабря 2018 | 09:44
При этом директор нацразведки отметил, что действия иностранных государств не повлияли на итоги выборов и результаты подсчета голосов...
Дэн Коутс хочет, и рыбку съесть, и на хрен сесть, хочет чтобы против России, Ирана и Китая ввели санкции, но не хочет отмены итогов дискредитированных выборов.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 09:56
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andreyoo 22 декабря 2018 | 10:06
"Клоуны, бл., истеричные!"
Еще бы. Если хоть один российский ... китайский ... иранскиф.. еще какой нужное подчеркнуть... высказался в ФБ... твитере ... инсташрам ... вконтакте... значит попчтка вмешательства.
Но естественно "не оказали алияния". Иначе надо переигрыаать выборы.