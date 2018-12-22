Сегодня станет известен победитель клубного чемпионата мира по футболу

В финале играют мадридский Реал и клуба Аль Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.

Столь неожиданный состав финала объясняется тектоническими событиями, которые происходили в южно-американском футболе. За несколько дней до начала клубного чемпионата мира еще не был известен обладатель Кубка Либертадорес, который и должен был принять участие в турнира. Матч между Бока Хуниорс и Ривер Плейтом несколько раз переносили из-за беспорядков и, наконец, сыграли на другом континенте — в Европе. Ривер-Плейт победил, но оставил слишком много эмоций в Мадриде. В полуфинале аргентинцы уступили по пенальти Аль Айну, сыграв вничью в основное и дополнительное время 2-2. Реал же без труда справился с японцами из Касимы Антлерс. Валлиец Гаррет Бэйл показал выдающийся футбол. Он забил три мяча и принес Реалу победу 3-1.

В матче за третье место сыграют аргентинский Ривер-Плейт и клуб Касима Антлерс из Японии.