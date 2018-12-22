WADA получило доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, но не смогло завершить работу по их извлечению
Эксперты WADA получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, но не смогли в срок завершить работу по их извлечению. Используемое ими оборудование не имело необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства. Глава делегации независимый эксперт Антонио Паскуаль подготовит отчет о поездке. Он будет направлен в комитет по соответствию. Заседание, на котором будет изучен отчет, состоится 14-15 января.
Комментарии5
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zemljanka 22 декабря 2018 | 09:12
Разбежались...
Или
Губу раскатали...
zemljanka 22 декабря 2018 | 09:15
Может ещё и архивы гэбэ раскрыть, вместо празднования дня чекиста?
То-то же.
vezdehod1 22 декабря 2018 | 09:44
Моча оказалась слишком ядовитой - пришлось применить "химзащиту".
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 09:13
Не прошли сертификацию у моченосного фсб?
sasass 22 декабря 2018 | 09:41
Козе понятно , что все Российское всегда лучше и содержимая моча давно заменена на эколого - чистую из унитазов чиновничьего аппарата спортдельцов...)))