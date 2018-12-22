Американское правительство частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования
Обе палаты Конгресса завершили заседания так и не приняв бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца пятницы. Это стало результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент Дональд Трамп.
Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в том числе, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.
Комментарии2
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vezdehod1 22 декабря 2018 | 09:41
У нашего правительства, под руководством Дмитрия Анатольевича. тоже Денег нет, но Он держится.
sasass 22 декабря 2018 | 09:51
Бодаются из-за какой-то мексиканской стены - наша власть давно уже огородилась от своего народа вавилонской стеной с высотой до луны и ничего все ветви власти молчат и Кремль продолжает строить и строить...)))