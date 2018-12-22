Американское правительство частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования

Обе палаты Конгресса завершили заседания так и не приняв бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца пятницы. Это стало результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент Дональд Трамп.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в том числе, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.