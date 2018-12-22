Во Франции активисты движения «Жёлтых жилетов» намерены снова выйти на улицы

Власти уже пошли на уступки, но протестующие пока не собираются прекращать свои акции.

Участники протестных акций сегодня могут изменить тактику. Один из них, Эрик Друэ, призвал перенести протесты из Парижа в департамент Ивелин, где расположен дворцово-парковый комплекс Версаль. Его руководство решило на время закрыть. На сегодня запланирована шестая по счёту общенациональная акция протеста. Так называемые «жёлтые жилеты» настроены выйти на улицу, несмотря на то, что президент Макрон ранее пошёл на уступки участникам массовых протестов. И парламент Франции его поддержал. Макрон обещал увеличить минимальную зарплату на 100 евро в месяц. И заверил: в новом году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых меньше 2000 евро в месяц. Оплату труда в сверхурочные часы также не будут облагать налогами. Повышение минимальной зарплаты было одним из требований протестующих. Как и не повышать цены на топливо. Власти это тоже выполнили. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.

Самой массовой по задержаниям стала акция «желтых жилетов» 8 декабря. Тогда в полиции оказалось больше 1700 человек.