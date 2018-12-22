Сторонники арестованного экс-президента Армении намерены сегодня провести митинг у армянского посольства в Москве
Посольство Армении в российской столице призвало граждан страны соблюдать требования российского законодательства и воздержаться от несанкционированных действий. В России публичные мероприятия хоть и носят уведомительный характер, но де факто требуют согласования с властями. Те, кто планирует собраться у дипмиссии, намерены заявить о своем несогласии с решением суда первой инстанции в Ереване об избрании меры пресечения в виде ареста Роберта Кочаряна. Специальная следственная служба Армении предъявила ему обвинение в попытке насильственного свержения конституционного строя в 2008 году. Тогда после президентских выборов прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента страны Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновений погибли восемь демонстрантов и двое полицейских. Более двух сотен человек обратились за помощью к медикам. Роберт Кочарян был допрошен следователями и в рамках уголовного о гибели людей на акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Сам бывший глава государства называет выдвинутые в его адрес обвинения «вендеттой и политическим преследованием».
Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998-го по 2008 год.
Комментарии5
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vezdehod1 22 декабря 2018 | 09:38
Почему в Москве, а не в Ереване - Слабо?
ogup1993 22 декабря 2018 | 10:04
vezdehod1: Потому, что - в Москве придут на митинг только НОД Федорова и украинский SERB!
Им - в Ереван далеко ехать!)))
orein51 22 декабря 2018 | 09:44
посмотрим как винтить будут и в автозеки? где чуткое слово мэрии?
zemljanka 22 декабря 2018 | 09:46
Сдали.
woodworld 22 декабря 2018 | 10:04
Очень правильное место, грамотное