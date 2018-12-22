Сторонники арестованного экс-президента Армении намерены сегодня провести митинг у армянского посольства в Москве

Посольство Армении в российской столице призвало граждан страны соблюдать требования российского законодательства и воздержаться от несанкционированных действий. В России публичные мероприятия хоть и носят уведомительный характер, но де факто требуют согласования с властями. Те, кто планирует собраться у дипмиссии, намерены заявить о своем несогласии с решением суда первой инстанции в Ереване об избрании меры пресечения в виде ареста Роберта Кочаряна. Специальная следственная служба Армении предъявила ему обвинение в попытке насильственного свержения конституционного строя в 2008 году. Тогда после президентских выборов прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента страны Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновений погибли восемь демонстрантов и двое полицейских. Более двух сотен человек обратились за помощью к медикам. Роберт Кочарян был допрошен следователями и в рамках уголовного о гибели людей на акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Сам бывший глава государства называет выдвинутые в его адрес обвинения «вендеттой и политическим преследованием».

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998-го по 2008 год.