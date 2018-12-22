США выделят 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе

Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. По его словам, Вашингтон это делает совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности, передает РИА Новости.

США призывают Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды», — отметил представитель Госдепа.