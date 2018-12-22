США выделят 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе
Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. По его словам, Вашингтон это делает совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности, передает РИА Новости.
США призывают Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды», — отметил представитель Госдепа.
Комментарии11
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nelibermot27 22 декабря 2018 | 09:16
А чо, неплохой стартап, однако. Нанял восемь бакланов по 100 гривен за штуку, а 10 лямом бакинских себе в карман положил. И тебе хорошо, и бакланы в тепле и на казённых харчах.
Я ведь сразу сказал, что топить надо было эти корыта! А теперь ждите новых провокаций от тупорылых хохлов.
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 09:26
из этих 10 лямов вальцман как минимум 5 лямв в свои офшоры отправит...ну а остальные херойским быдлам на пиво, чтобы скакть радостнее было
ku000ku 22 декабря 2018 | 09:46
kapitonovih_37: Пущай покупают...нам новые катера нужны...
ukretotakoividskota 22 декабря 2018 | 09:16
Это на выкуп корыт?
book_publisher 22 декабря 2018 | 09:17
В очередной раз передадут Украине свои ржавые списанные корыта.
Зато Порошенко будет счастлив попиариться перед лохами... ))
vezdehod1 22 декабря 2018 | 09:35
book_publisher:
"кандидат наук"...Не возбуждайся так сильно - жизнь коротка и проживи её как человек, а не скотина.
book_publisher 22 декабря 2018 | 09:58
vezdehod1:
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- "Кандидат в мастера спорта по лыжам"... Следи лучше за своим здоровьем - больше пользы будет, чем читать чужие комменты и изрыгать ругательства... ))
putin_itogy 22 декабря 2018 | 09:20
путин - ТЫ не победишь В ЭТОЙ ВОЙНЕ!
ЗАПОМНИ, ПОДВОРОТНЯ, НИКОГДА НЕ ОДОЛЕЕТ УЛИЦУ И ДВОР!
ukretotakoividskota 22 декабря 2018 | 09:26
putin_itogy: Украина не двор это дворовая помойка.
wrk 22 декабря 2018 | 09:46
ukretotakoividskota: так одолеть не украину надо, а истинных хозяев нынешней украины.
А тут все много сложнее.
maximvictorich 22 декабря 2018 | 09:57
Как шутили квнщики - такие деньги у нас даже до границы не доходят))
Админ, че, тварь божья, комменты скрываешь?