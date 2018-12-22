Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной
Материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам» появилось в The Daily Express. В публикации говорится, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». В статье допускается возможность перерастания кризиса между странами в открытое противостояние. Также приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что присутствующие в данном районе силы необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста.
Ранее депутат Верховной Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.
Комментарии23
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fredoxxx 22 декабря 2018 | 09:22
kapitonovih_37: это что выходит что мы вас аккупантов с хлебом и солью встречать должны ?
riccon 22 декабря 2018 | 09:50
fredoxxx:
[это что выходит что мы вас аккупантов с хлебом и солью встречать должны ? ]
Ну, если такая оккупация и состоится, именно так и будет, а ваши чинуши выстроятся в очередь целовать ручку Путину. Но, скорее всего, что Россия оставит украинский народ и севшую на его шею ликвидационную команду наедине друг с другом. Так, что можешь цветы не готовить.
book_publisher 22 декабря 2018 | 09:22
Если российский крейсер - то военный агрессор.
А если НАТОвский - мирный-мирный... ))
riccon 22 декабря 2018 | 09:54
zaryad:
Т.е. Петя ради тебя с Путиным устраивает провокации на границе с РФ? Что бы ты восторгалось Путиным? Интересные взаимоотношения с реальностью....
ahtung700 22 декабря 2018 | 09:52
tonight: рогульские мечты... завязывай с бояркой,кастрюлеголовый)))
riccon 22 декабря 2018 | 10:07
tonight:
[Путина надо спровоцировать на войну ]
Дык ради этого США и старается. США надо сливать свой сжиженный газ Европе и снова делать Америку великой. И за каждую пук в адрес России подкидывает Пете копеечку. Однако, не ради же сытой жизни Пети США вваливали миллиарды в революцию гнидности. ЕС поучит свой сжиженный газ по конским ценам, а Украинда станет главной жертвой этой игры.
{темболее он очень хочет воевать с Украиной.]
Это тебе "он"сказал, или приснилось, когда ты задремала со справкой от психиатра ?
arye_11 22 декабря 2018 | 09:11
ТМВ...???
Пока в Кремле сидит злобный озверёныш, ТМА вовсе не абстракция, а некий допустимый вариант развития событий
tv_victim 22 декабря 2018 | 09:13
Вспоминается анекдот:
"Гитлер вскакивает в кровати от ужаса, Ева спрашивает:
- Что случилось, Адик?
- Кошмар приснился. Привиделось, что Россия воюет с Украиной, а Германия пытается их помирить..."
vbgolub 22 декабря 2018 | 09:24
Можно ли назвать войну России со всем миром мировой войной? Ведь воевать в союзе с Россией на ее стороне никто не будет, даже Венесуэла и Сирия.
kapitonovih_37 22 декабря 2018 | 09:32
vbgolub: хи-хи-хи...а какой такой мир собирается воевать с Россией?...а да, глобус усраины, забыл совсем...
zaryad 22 декабря 2018 | 09:32
vbgolub: А путену и не надо "вместе", он триллион для себя одного припрятал.
putin_itogy 22 декабря 2018 | 09:15
путин штабной теоретик, у него от таких сценариев похолодеют его старческие слабые ноги. Он на это не подписывался.. Он только пакостить на грани фола может, далее "он не договаривался"..И он думаю должен понимать, если дело дойдёт до сирен на улицах Москвы, и миллионных толп в метро, его свои же генералы отоварят табакеркой, как только почуят что дело серьёзно, и запахло жареными тараканами в лампасах.
Поэтому - быть добру в год Свиньи.
Свинья кстати, векторный Хозяин над Драконом, коим является путин по гороскопу.
Поэтому это его последний тефлоновый год.
Свинья его съест.
Дай бог, Дракончик на сало пойдёт...
payalnick 22 декабря 2018 | 09:17
О самом главном не написали. Будет ли Англия высаживаться в Архангельске
arye_11 22 декабря 2018 | 09:31
payalnick:
Будет ли Англия высаживаться в Архангельске пока не определено, а вот жители Калиниграда(да какой там хер Калининграда - Кенигсберга), молниеносно организуют референдум о возвращении области в состав Германии и 99% проголосуют - "ЗА"!!!
sofist22 22 декабря 2018 | 10:05
arye_11: Не хотите ли Вы сказать, что в Калининграде-Кёнигсберге живут исключительно вежливые люди?
hardbone 22 декабря 2018 | 09:18
Эхо пересказывает фантазии авторов желтой прессы? Ох..третья мировая...
zibex 22 декабря 2018 | 09:20
Наконец-то коротышка добился своего! Вот оно, радость-то какая! Угроза третьей мировой!
mihakr 22 декабря 2018 | 09:25
Ну это они уж совсем краски сгущают. если где Третья Мировая и начнётся, то скорее в районе арабского мира. А данный конфликт вряд ли выйдет за пределы Украины.
rash 22 декабря 2018 | 09:42
Британцы люди понимающие, и они вполне допускают что полудиктатор с полусъехавшей крышей способен на что угодно.
tonight 22 декабря 2018 | 09:47
rash: Путина надо подтолкнуть к войне чтоб даже те кто ещё сомневается понял что Путин агрессор и диктатор. Тогда рашу полностью изолируют от мира как Сев Корею
riccon 22 декабря 2018 | 09:45
А когда были первая и вторая мировые войны между Россией и Украиной британские ученые не рассказали?
orein51 22 декабря 2018 | 09:51
захаркины могут и стрельноцировать пальбу...
veganfckelby 22 декабря 2018 | 10:02
Какая прелесть! Конец все таки будет! Народы русской империи должны государству всё! А уж государство разрешит народу, ставить из государственного леса, на государственной земле, строить бараки и разножатся, и даже работать на государство, и даже накормит госхарчами, и калоши, и валенки, и ватники,.. все государство предоставит госгражданам! И обеспечит полную безопасность, разрешив госгражданам выстроить железный занавес...чтоб ни одна фашистская тварь не нарушила тишину и покой самой великой и непобедимой страны победительницы! Ура товарищи! Ура!