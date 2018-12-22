Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной

Материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам» появилось в The Daily Express. В публикации говорится, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». В статье допускается возможность перерастания кризиса между странами в открытое противостояние. Также приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что присутствующие в данном районе силы необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста.

Ранее депутат Верховной Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.