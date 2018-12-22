Совокупное состояние 500 самых богатых людей Земли за год сократилось на 511 миллиардов долларов до 4,7 триллионов
По данным Bloomberg, это связано с напряженной ситуацией в мировой торговле, опасениями спада в американской экономике, а также снижением рынков. При этом, российские бизнесмены в сравнении со всеми остальными потеряли не так много. Несмотря на санкционные ограничения, напряженные отношения с украинской стороной, их состояние, как отмечает агентство, уменьшилось «незначительно».
Комментарии2
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cimirse37 22 декабря 2018 | 08:41
наше сочувствие богатеям, с кисточкой.
alo0000 22 декабря 2018 | 08:46
Социальное государство миллиардеров озаботилось - подморгнуло, компенсировав расходы на продвижение своих мирных инициатив и общечеловеческих моральных принципов в загнивающих странах.