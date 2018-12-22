Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет

К такому выводу пришли Bloomberg, Wall Street Journal, CNN и Би-би-си. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрыли ее снижением.

Причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с момента своего пика упал на 20%, скатившись на так называемый «медвежий рынок». Снижение за неделю составило более 8%.

Dow Jones упал почти на 7%. Для данных индексов это стало самым большим недельным падением в процентном выражении с 2008 года. А для S&P 500, который тоже рухнул на 7%, с августа 2011-го.

По оценкам Bloomberg, на ситуации сказались опасения инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста, а кадровые перестановки в Белом доме и вероятность закрытия американского правительства только усилили беспокойство перед праздниками.