Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет
К такому выводу пришли Bloomberg, Wall Street Journal, CNN и Би-би-си. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрыли ее снижением.
Причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с момента своего пика упал на 20%, скатившись на так называемый «медвежий рынок». Снижение за неделю составило более 8%.
Dow Jones упал почти на 7%. Для данных индексов это стало самым большим недельным падением в процентном выражении с 2008 года. А для S&P 500, который тоже рухнул на 7%, с августа 2011-го.
По оценкам Bloomberg, на ситуации сказались опасения инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста, а кадровые перестановки в Белом доме и вероятность закрытия американского правительства только усилили беспокойство перед праздниками.
Комментарии1
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cimirse37 22 декабря 2018 | 08:47
В году кажется 52 недели, а за несколько лет более 200. Одна неделя делает погоду?