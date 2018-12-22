Два человека задержаны в Великобритании в связи с полетами дронов в районе аэропорта Гатвик
Об этом сообщается на сайте полиции графства Сассекс. Имена задержанных и другие подробности не приводятся. Отмечается, что расследование продолжается.
Лондонский аэропорт прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Затем был замечен еще один. Полеты возобновились в пятницу утром в ограниченном режиме, но вечером снова были приостановлены из-за сообщения о новом появлении дрона. По оценкам руководства аэропорта, на восстановление его полноценной работы понадобится несколько дней.
Комментарии5
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region62 22 декабря 2018 | 08:37
Секреты у мелкобритов всякие .Петров и Боширов этими дронами управляли.)
gennadiy_s Геннадий Смолкин 22 декабря 2018 | 08:47
...ещё у них новичок обнаружили, в потайных карманах...
stopkran1969 22 декабря 2018 | 08:39
Неужели опять "херои раисси"?
a_111111 22 декабря 2018 | 08:43
А квитанция на такси от «Аквариума» до аэропорта у них была?
alo0000 22 декабря 2018 | 08:44
«Вася, кто его не знает! Стиляга из Москвы!»