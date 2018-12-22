Два человека задержаны в Великобритании в связи с полетами дронов в районе аэропорта Гатвик

Об этом сообщается на сайте полиции графства Сассекс. Имена задержанных и другие подробности не приводятся. Отмечается, что расследование продолжается.

Лондонский аэропорт прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Затем был замечен еще один. Полеты возобновились в пятницу утром в ограниченном режиме, но вечером снова были приостановлены из-за сообщения о новом появлении дрона. По оценкам руководства аэропорта, на восстановление его полноценной работы понадобится несколько дней.