Прах писателя Андрея Битова захоронят сегодня в Санкт-Петербурге

В этот же день в Музее Владимира Набокова на Большой Морской состоится вечер памяти литератора, сообщила ТАСС президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. По ее словам, «на захоронение поедут только родственники. А на вечере памяти выступят его близкие друзья. Там будет подборка фотографий, фильмов». Писатель завещал похоронить его на Шуваловском кладбище, где покоятся его родители.

Андрей Битов скончался 3 декабря в Москве на 82-м году жизни.