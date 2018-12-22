Единственный европейский эксплуатант может отказаться от российских Sukhoi Superjet 100
Этого не исключил президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. По его словам, ирландская компания CityJet изменила свою бизнес-модель, что привело к необходимости модифицировать контракт.
Комментарии5
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ajsenev 22 декабря 2018 | 08:36
Это они от зависти. Наши достижения в науке, технике и технологиях им спать не дают, поскольку отстал Запад от нас безнадежно.
lenin3 22 декабря 2018 | 08:40
ajsenev: да-да,насверлили дырок в корпусах самолетов и теперь отказываются от них по причине якобы брака при сборке...
yuxs 22 декабря 2018 | 08:43
ajsenev: Пакостные инсинуации ирландских партнёров, накрученных злобными жителями туманного Альбионв, где, как известно, англичанка постоянно в состоянии дефекации.
igorrrpadlowitchs 22 декабря 2018 | 08:50
ajsenev: это неот зависти. Это они рт наивности поверили написанным характеристикам этого джета. А как попробовали летать, то поняли- от греха подальше!!. Забирайте, забирайте обратно.
alexey65 22 декабря 2018 | 08:49
Их отсталые аэропорты не в состоянии обслуживать наши передовые самолёты.