В Санкт-Петербурге сегодня простятся с Андреем Битовым
Писатель умер 3 декабря после продолжительной болезни.
Прах Битова будет захоронен сегодня на Шуваловском кладбище Петербурга, там же, где покоятся родители писателя. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель городского Союза писателей Валерий Попов. По его словам, церемония пройдет утром, на ней будут присутствовать только родственники. Позднее, в 16 часов, в Музее Набокова начнется памятный вечер, посвященный Битову. Там соберутся его друзья и близкие.
Андрей Битов считается одним из основоположников постмодернизма в русской литературе. Среди самых известных его произведений называют романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», а также сборник стихов «Дерево». Сочинения Битова переведены на многие языки. Кроме того, писатель был одним из основателей Русского ПЕН-центра – творческого объединения, в которое входят его коллеги по цеху, а также журналисты.
В столице прощание с Битовым прошло 7 декабря.
Комментарии2
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vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:16
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cimirse37 22 декабря 2018 | 08:36
Помнится когда то давно по Литературке какой то Битов, сбежавший в Америку. Не он ли?