Счета координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге заблокировали по иску от прокуратуры
Таким образов власти отреагировали на акцию 5 мая «Он нам не царь», — сказал сам Денис Михайлов. Михайлов добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 08:16
А для чаек и прочих портянок , он царь, дающий властям жировать на народном добре.
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 08:28
aleks50: " А для чаек и прочих портянок , он царь "
ну, да! Чайка легко на "путинов" дело сошьёт, если те вякнуть посмеют - эти 6 буратинов только и нужны, как громоотвод от неуправляемого государственного воровства
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:17
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