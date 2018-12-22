В Сахаровском центре сегодня состоится благотворительный вечер в поддержку политзаключенных

Традиционное мероприятие проходит там раз в несколько недель.

Нынешнее благотворительное мероприятие, как сообщается на сайте Сахаровского центра, будет необычным. Оно состоит из двух частей, «соединяя искусство и серьезную дискуссию». В первой части выступят поэт Дмитрий Быков и бард Алексей Кайдалов, а во второй слово дадут политологу Кириллу Рогову.

Гости благотворительного вечера смогут внести пожертвования для политзаключенных, поддержки их семей или оплаты адвокатов. Кроме того, желающие смогут написать отбывающим наказание письма-открытки, которые затем будут отправлены адресатам. Мероприятие начнется в 16 часов в Сахаровском центре на Земляном валу. В числе партнеров заявлены Союз солидарности с политзаключенными, Партия 5 декабря, а также движение «Солидарность».

По оценке правозащитного центра «Мемориал», сейчас в России насчитывается 54 политзаключенных, еще свыше 150 преследуются за религию.