Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении ДРСМД

Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подобные действия могут повлиять на международную стабильность. Сама возможность постановки ракет в европейские страны меняет баланс сил, сказал «Эху» заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов добавил, что реакция России на выход США из договора будет сдержанным. По крайней мере, сейчас не видно признаков того, что в стране готовят какой-либо немедленный ответ на эти действия, — отметил заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН.