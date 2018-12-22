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Эксклюзив Эха 08:00, 22 декабря 2018

Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении ДРСМД

Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подобные действия могут повлиять на международную стабильность. Сама возможность постановки ракет в европейские страны меняет баланс сил, сказал «Эху» заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов добавил, что реакция России на выход США из договора будет сдержанным. По крайней мере, сейчас не видно признаков того, что в стране готовят какой-либо немедленный ответ на эти действия, — отметил заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН.

Комментарии

12

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archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 08:12

@ Сама возможность постановки ракет в европейские страны меняет баланс сил, сказал «Эху» заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов...
а Россия, наоборот - может размещать свои ракеты сколь угодно близко к ЕС, потому что на своей территории,
а территория ЕС - это чужая территория для РФ, поэтому там нельзя размещать ракеты...
вот когда российские ихтамнеты войдут на территорию ЕС, то будут считать её своей и ракеты размещать там будет уже можно, потому что США и Британия будут угрожать

вот такая "логика"

vezdehod1 22 декабря 2018 | 08:20

Тяжкие времена настали для России - одни обломы.

dominator13 22 декабря 2018 | 08:20

archibald_dandy_esquire: ихтамнеты посмотрят какая жизнь в Европе и повернут автоматики в сторону России.
Я бы только так поступил бы

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:18


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









kamen_12 22 декабря 2018 | 08:32

ООН за увеличение количества ракет в мире! Забавное ООН.

dvdd 22 декабря 2018 | 08:39

kamen_12: Россия становится угрозой для всего мира! Совсем не забавная Россия. Правда, нумерная портянка пригожина?

kamen_12 22 декабря 2018 | 08:44

dvdd: И что угроза всему миру исчезнет, если начнут в мире производить ракеты средней дальности?

polikarpich 22 декабря 2018 | 08:49

kamen_12: Чем-то же надо принуждать "путирашку" к нормальной жизни?
Добро должно быть с ракетами! ;-)

dvdd 22 декабря 2018 | 08:50

kamen_12: я рад, что по последнему аргументу у тебя не возникло вопросов. Да, угроза уменьшится, если бешенная собака будет знать, что в случае чего, из неё сделают отбивную.

sborisych 22 декабря 2018 | 08:32

...реакция России на выход США из договора будет сдержанным...
===

(с) А.А.Иванов

sborisych 22 декабря 2018 | 08:34

sborisych:
sorry...
...реакция России на выход США из договора будет сдержанным...
===
(с) А.А. Иванов



alo0000 22 декабря 2018 | 08:49

Будем по одежке протягивать ножки.

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