В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 40 рейсов
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Больше всего отмен в Домодедове – 6. А задержек в Шереметьеве – 23.
Накануне стало известно, что «Аэрофлот» перенес на более раннее время 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Изменения касаются вылетов с 6 до 9 утра, говорится на сайте авиакомпании. В частности, речь идет о рейсах в Калининград, Сочи, Казань, Краснодар и Оренбург из аэропорта Шереметьево. Проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.
Комментарии4
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begly_ 22 декабря 2018 | 07:39
Мне кажется, если спросить мнение задержанных ранее авиапассажиров, то они бы не стали откладывать свои рейсы, а предложили рискнуть взлететь и в эту непогоду.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 07:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 22 декабря 2018 | 07:46
То есть мы им - дроны, а они нам - метель?
max_luger 22 декабря 2018 | 08:04
Твари достали. То есть в Таганрог этим летом мы с женой не сможем полететь. Жаль ....Там замечательный музей - раскопки древнегреческого города между Ростовом и Таганрогом - ....