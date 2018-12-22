В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 40 рейсов

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего отмен в Домодедове – 6. А задержек в Шереметьеве – 23.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» перенес на более раннее время 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Изменения касаются вылетов с 6 до 9 утра, говорится на сайте авиакомпании. В частности, речь идет о рейсах в Калининград, Сочи, Казань, Краснодар и Оренбург из аэропорта Шереметьево. Проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.