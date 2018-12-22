Франция готовится к шестой манифестации «желтых жилетов»...

Об этом свидетельствуют поступающие из регионов сообщения участников протестного движения и властей. Активисты договариваются в соцсетях о месте встречи. Среди городских кварталов столицы, где намерены собраться протестующие, названы район Триумфальной арки, площадь Оперы, центр района Дефанс.

Впервые манифестация пройдет и на подступах к исторической резиденции французских королей в Версале. Власти уже объявили, что сегодня дворец будет закрыт. Министерство внутренних дел Франции выделило на обеспечение безопасности 4 тысячи полицейских и жандармов, в том числе более 1200 — в Париже.