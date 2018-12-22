Франция готовится к шестой манифестации «желтых жилетов»
Об этом свидетельствуют поступающие из регионов сообщения участников протестного движения и властей. Активисты договариваются в соцсетях о месте встречи. Среди городских кварталов столицы, где намерены собраться протестующие, названы район Триумфальной арки, площадь Оперы, центр района Дефанс.
Впервые манифестация пройдет и на подступах к исторической резиденции французских королей в Версале. Власти уже объявили, что сегодня дворец будет закрыт. Министерство внутренних дел Франции выделило на обеспечение безопасности 4 тысячи полицейских и жандармов, в том числе более 1200 — в Париже.
Комментарии17
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begly_ 22 декабря 2018 | 07:43
А что там готовиться?, побольше демократического газу и дерьма из говнометов по дебоширам, которые хотят расшатать французскую галеру.
kamen_12 22 декабря 2018 | 08:04
begly_: Жёлтые жилеты во Франции имеют 70% поддержки населения, либерасты в России 0,5, тех надо гавнометами, чтоб из своих нор не вылазили.
begly_ 22 декабря 2018 | 08:09
kamen_12:
С жиру бесятся эти французы, социализьму захотели.
kamen_12 22 декабря 2018 | 08:12
begly_: На жратву не остаётся, после вычета налогов.
pattrick1 22 декабря 2018 | 07:44
Франция готовится к шестой манифестации «желтых жилетов»...
Получили очередной котлетный транш из Кремля?
begly_ 22 декабря 2018 | 07:52
pattrick1:
Лягушачие котлеты из Кремля.
pattrick1 22 декабря 2018 | 07:54
begly_:
...и бутерброды с маслом и лягушачьей икрой.
begly_ 22 декабря 2018 | 07:59
pattrick1:
Лягушек ем, а лягушачью икру никогда не пробовал., даже никогда не задумывался что лягушки то икру мечут. А тебе приходилось лягушек?
pattrick1 22 декабря 2018 | 08:07
begly_:
Не, я даже новые фрукты не ем, что появились после перестройки. Никаких экспериментов, ем только то, и такого качества, что ел в детстве.
begly_ 22 декабря 2018 | 08:14
pattrick1:
А меня когда то в китайском нечистая повела.., попробовал.., брезгливо вроде, но на вкус ничего.., после этого и крокодилов ем., и тех что на фермах выращивают и тех что охотники отстреливают. Реальные рептилии пожестче.
До завтра братка..
polikarpich 22 декабря 2018 | 08:37
pattrick1: Перловка с тушёнкой и карамельки с азербайджанским чаем?
И понятия тоже такие же, как и в детстве, правильно? :-)
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:00
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romansud 22 декабря 2018 | 07:57
Реакция местной эховской тусовки на эти события умиляет))) где вы борцы за свободу собраний и против насилия? Аууу
begly_ 22 декабря 2018 | 08:04
romansud:
Борцы за свободу Майданом сыты.
polikarpich 22 декабря 2018 | 08:33
romansud: Против какого ещё насилия?
"Министерство внутренних дел Франции выделило на обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ 4 тысячи полицейских и жандармов".
Где здесь про насилие и где ограничение свободы собраний? Вроде бы никто не собирается никого винтить просто за то, что они собрались.
Вы, путриоты, когда-нибудь научитесь отличать морковку от пальца и других членов?
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 07:59
Россияне же показывают себя выдающимися терпилами, наблюдая, как опухает от нарастающего бабла путинская власть и попутно ища в своих карманах мелочь на хлебушек.
polikarpich 22 декабря 2018 | 08:27
aleks50: Они ждут усатого, сурового, но справедливого дядю, который поведёт их всех в бой за народное счастье.
Никто их не устраивает. Один - "левый", другой - "правый", третий - Навальный, четвёртый - вообще еврей, пятый - нищеброд, шестой - наоборот, богатей, седьмой - не любит Путина, восьмой - слушает Макаревича, девятый... десятый...
Нет, им нужен обязательно усатый, рябой, сухорукий, и чтобы обязательно с акцентом разговаривал.