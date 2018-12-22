Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову госпитализировали
Для такого решения нужны были серьезные основания, и защите, наконец, удалось этого добиться. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Павликовой Ольга Карлова. Перевод из СИЗО под домашний арест и госпитализация – большие успехи, и есть шанс, что защита впредь будет успешно отстаивать права Анны Павликовой, добавила Ольга Карлова.
Комментарии3
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pattrick1 22 декабря 2018 | 07:42
Для такого решения нужны были серьезные основания, и защите, наконец, удалось этого добиться...
Если кого и благодарить за госпитализацию Анны Павликовой, так это пгавозащитника Льва Пономарёва - святого человека который добровольно согласился отсидеть 16 суток в спецприемнике, лишь бы Анну положили в психушку.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:01
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bonhoeffer 22 декабря 2018 | 08:01
Какие успехи?! Человека истязали до полусмерти и никто за это не ответил!