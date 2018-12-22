Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову госпитализировали

Для такого решения нужны были серьезные основания, и защите, наконец, удалось этого добиться. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Павликовой Ольга Карлова. Перевод из СИЗО под домашний арест и госпитализация – большие успехи, и есть шанс, что защита впредь будет успешно отстаивать права Анны Павликовой, добавила Ольга Карлова.