Разведка США полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы в 2018 году
Однако, как это повлияло на результаты голосования, не уточняется. Об этом говорится в специальном заявлении директора нацразведки США Дэниела Коутса. Доклад будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору страны. Если те подтвердят выводы разведки, это спровоцирует автоматическое введение санкций. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.
Комментарии6
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pattrick1 22 декабря 2018 | 07:38
Разведка США полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы в 2018 году...
А как на счёт КНДР, ИГИЛ и вируса Эбола, они не вмешивались?
alo0000 22 декабря 2018 | 07:44
pattrick1: Да пошли они со своими выборами. Тут вон в Приморье такой цирк с конями организовали, вот это я понимаю - вмешались.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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vezdehod1 22 декабря 2018 | 08:23
Это уже в крови, иначе аппетит пропадёт, если не вмешаешься.
kiever 22 декабря 2018 | 08:00
Автоматическое введение санкций против китая?
archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 08:16
почти открыто гордясь своими гениальными прижопинскими портянками и намекая, что Трампа выбрал Путин,, Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы