Разведка США полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы в 2018 году...

Однако, как это повлияло на результаты голосования, не уточняется. Об этом говорится в специальном заявлении директора нацразведки США Дэниела Коутса. Доклад будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору страны. Если те подтвердят выводы разведки, это спровоцирует автоматическое введение санкций. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.