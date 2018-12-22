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07:30, 22 декабря 2018

Разведка США полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы в 2018 году

Однако, как это повлияло на результаты голосования, не уточняется. Об этом говорится в специальном заявлении директора нацразведки США Дэниела Коутса. Доклад будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору страны. Если те подтвердят выводы разведки, это спровоцирует автоматическое введение санкций. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.

Комментарии

6

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pattrick1 22 декабря 2018 | 07:38

Разведка США полагает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы в 2018 году...

А как на счёт КНДР, ИГИЛ и вируса Эбола, они не вмешивались?

alo0000 22 декабря 2018 | 07:44

pattrick1: Да пошли они со своими выборами. Тут вон в Приморье такой цирк с конями организовали, вот это я понимаю - вмешались.

vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 08:01


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vezdehod1 22 декабря 2018 | 08:23

Это уже в крови, иначе аппетит пропадёт, если не вмешаешься.

kiever 22 декабря 2018 | 08:00

Автоматическое введение санкций против китая?

archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 08:16

почти открыто гордясь своими гениальными прижопинскими портянками и намекая, что Трампа выбрал Путин,, Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы

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