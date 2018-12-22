В столичном регионе этой ночью можно было наблюдать «холодное полнолуние»

Вслед за ним последует день зимнего солнцестояния.

Полнолуние нынешней самой длинной ночи, также называют «холодным полнолунием». Декабрьское полнолуние можно наблюдать в те же сутки, что и зимнее солнцестояние. Продолжительность ночи составляет 17 часов – сумерки на столицу опустились еще в 15:58, а рассвет настанет только в 8:57. Пусть календарная зима началась месяц назад, но именно день зимнего солнцестояния фактически знаменует приход зимы в Северном полушарии. Солнцестояние — один из двух дней в году, когда высота светила над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния — зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния звезда поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии и наблюдается самый короткий световой день.

Этой ночью солнцестояния максимума достигнет и самый северный метеорный поток — Урсиды. Однако, из-за практически полной Луны, увидеть его будет сложно.

Продолжительность светового дня в предстоящий день солнцестояния составит всего 7 часов.