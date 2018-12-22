В МВД настаивают на расширении прав полицейских

Там просят наделить сотрудников правом проводить обыски на частной территории и в личном транспорте без разрешения владельцев.

Подобные поправки не нужны, — сказал «Эху Москвы» бывший зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Они нужны для легитимизации давления на оппозиционеров, — считает Геннадий Гудков. Геннадий Гудков добавил, что поправки могут и не принять, поскольку сейчас нет большой в них надобности, а сильного желания законно обосновать такие действия сейчас не наблюдается.