В Демократической республике Конго разбился грузовой Ан-26

В российском посольстве подтвердили, что на борту находились россияне.

Самолет авиакомпании Gomair, который доставлял избирательные материалы к предстоящим в стране президентским выборам, возвращался из города Чикапа в столицу республики. После вылета он перестал выходить на связь с диспетчерами. Лайнер потерпел крушение в нескольких десятках километров от аэропорта Киншасы в гористой местности. В районе происшествия шел дождь и была плохая видимость, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиационный портал International Flight Network. При этом интернет-издание «Либр Африк» сообщает, что Ан-26 упал в реку, ему могло не хватить керосина. Согласно еще одной версии, причиной крушения могло стать плохое техническое состояние самолета. Известно, что на борту находились трое российских пилотов. Российское посольство в республике подтвердили их гибель. В диппредставительстве сообщили, что их тела уже были найдены и вскоре будут возвращены на родину.

Официальной информации о том, сколько всего человек находилось на борту и какова их судьба, пока нет. Некоторые СМИ сообщают о том, что в самолете было 23 человека. Агентство Reuters пишет о 7 погибших.